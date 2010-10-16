CHP'de İnce krizi büyüyor mu?

T24 - 29 Ekim'de verilecek 'tek'li resepsiyon CHP cephesinde 2 farklı görüşün çıkması ve açıklamalrla devam etmesi kulislerde 'Bir kriz mi doğuyor?' şeklinde konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu: 'Ben konuşmayın, gelişmelere bakalım’ dedim. Yapay gündemlerle ülkenin gerçek gündeminden kopuyoruz', uyarısında bulunduğu öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül vereceği 29 Ekim resepsiyonuna katılıp katılmayacağı konusunda CHP’de farklı sesler yükselmeye başladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısı sonrasında grup başkanvekilleriyle bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 29 Ekim resepsiyonuna katılım konusunu da masaya yatırdığı, toplantıda “katılmayalım” görüşünün ağırlık kazandığı, ancak CHP liderinin, “Bu konuyu biraz daha değerlendirelim. Bu yönde soru gelirse ‘daha çok zaman var’ yanıtını verelim” dediği öğrenildi. Buna karşın İnce’nin net bir dille “resepsiyona katılmıyoruz” açıklamasını yapması tartışmayı başlattı. Açıklamaya sinirlenen Kılıçdaroğlu’nun, “Ben ‘konuşmayın, gelişmelere bakalım’ dedim. Yapay gündemlerle ülkenin gerçek gündeminden kopuyoruz” uyarısında bulunduğu öğrenilirken, partinin türban konusunda şahin kanatta yer alan isimler, İnce’nin açıklamasını destekledi.



Resepsiyona katılım tartışması, geçtiğimiz çarşamba günü MYK toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun; Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Suha Okay ve Haluk Koç ile MYK üyesi Mahmut Duyan ve grup başkanvekillerinin yer aldığı zirvede başladı.



Görüşlerini sorduğu kurmaylarından gelen “resepsiyona katılmayalım” görüşünün ağırlık kazanması üzerine Kılıçdaroğlu’nun net bir karar vermeyerek, “Biz bunu biraz daha değerlendirelim. Bu konuda bir soru gelirse ‘daha erken, zamanı var’ cevabını verin. Katılmama eğilimi ağır basıyor, madem ‘katılmayalım’ diyorsunuz tamam ama gelişmeleri de görmek lazım. Şimdilik bu konuda konuşmayın” dediği öğrenildi.







Farklı açıklamalar geldi



Ancak İnce, önceki gün öğle saatlerinde TBMM’de gazetecilerin sorusu üzerine, bu toplantıdaki eğilimi, “Resepsiyona katılmayacağız” diyerek karar olarak kamuoyuna duyurdu.

Kılıçdaroğlu ise aynı gece gazete ve TV’lerin genel yayın yönetmenlerinin bu yöndeki sorusu üzerine, “Bunu ben söylemedim, 29 Ekim’e daha çok zaman var” dedi. Bu sözlerden kısa süre sonra İnce’nin CNN Türk televizyonuna, “Açıklamamın arkasındayım. Katılıp katılmayacağımızı nerede, kimlerle, hangi saatte konuştuğumu ben biliyorum. Ben 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağım, arkadaşlarımın da önemli bir bölümünün katılmayacağını biliyorum. Genel Başkanımızın takdiridir, katılır katılmaz ama ben katılmıyorum. 30 Ekim günü konuşuruz. Yanlış yapmışsam genel başkan istifamı ister” açıklamasını yapması partideki yönetim sıkıntısını gözler önüne serdi.



Kılıçdaroğlu: Katılmama kararı almadık. Katılmama eğilimi var ama İnce neden böyle bir açıklama yapıyor? Ben ‘konuşmayın, gelişmelere bakalım’ dedim. 29 Ekim’e daha 2 hafta var.





Kılıçdaroğlu:? Biz neleri konuşuyoruz?



Kılıçdaroğlu’nun ise yakın çevresine, “Böyle bir karar almadık. Katılmama eğilimi var ama İnce neden böyle bir açıklama yapıyor? Ben ‘konuşmayın, gelişmelere bakalım’ dedim. 29 Ekim’e daha 2 hafta var. Bu yapay gündemlerle ülkenin gerçek gündeminden kopuyoruz, halkın yoksulluğu, işsizlik ortadayken biz bunları konuşuyoruz” diye tepki gösterdiği öğrenildi.



İnce’nin, Kılıçdaroğlu’ndan farklı konuşması nedeniyle, krizin perde arkasında Genel Sekreter Önder Sav’ın olduğu iddiası kulislere yansıdı. Ancak Sav’ın, “İnce’nin açıklamalarını biliyordu” iddiası için, “İnce’nin açıklama yapacağından haberim bile yoktu. Benimle neden ilişkilendiriyorlar” dediği öğrenildi. CHP kulislerinde İnce’nin açıklamasının, önceki Genel Başkan Deniz Baykal ile birlikte hareket eden isimlerin İnce’nin açıklamasını destekledikleri konuşuldu.





Canan Arıtman: Beni İnce’nin sözleri bağlar



Bugünkü yönetime ters düşen açıklamaları olan CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman ise CNN Türk’e, “CHP’nin tüzüğüne göre Grup Başkanvekili açıklamaları CHP milletvekilleri için bağlayıcıdır. Dolayısıyla, şu andaki durumda CHP milletvekillerinin resepsiyona katılmayacağı Grup Başkanvekilimizce ifade edilmiştir. Grup Başkanvekilimiz İnce’nin de çok iyi ifade ettiği şekilde bir türban dayatmasıyla karşı karşıyayız. CHP’nin üniversitede türbana izin verilmesi ile ilgili istediği garantiler ne Başbakan ne de Cumhurbaşkanı tarafından verilmemiştir” diye konuştu.





Onur Öymen: Ben katılmayacağım



Yine Baykal’a yakın isimlerden CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen, resepsiyona katılmayacağını belirterek, “Daha önceki resepsiyonlara katılmamak için hangi gerekçelere sahipsem kendi hesabıma şimdi de aynı gerekçelere sahibim. Değişen bir şey yok. Sayın Muharrem İnce’nin açıklamalarını da memnuniyetle dinledik. Anlaşılıyor ki, kendi başına söylenmiş sözler değildir. Herhalde partinin görüşünü yansıtan bir açıklama yapmıştır” dedi.



Grup Başkan Vekili Muharrem İnce: Ben 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağım, arkadaşlarımın da önemli bir bölümünün katılmayacağını biliyorum. Genel Başkanımızın takdiridir, katılır katılmaz ama ben katılmıyorum. 30 Ekim günü konuşuruz. Yanlış yapmışsam genel başkan istifamı ister.