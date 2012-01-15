CHP’de imzalar tamam, kurultay kapıda

T24 - CHP’de muhaliflerin hafta başında başlattığı tüzük kurultayı için imza kampanyasında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Muhalifler kurultay talebi için gereken 256 imzayı aşarak, 340 imzaya ulaştıklarını ve imzaları Çarşamba günü genel merkeze ulaştıracaklarını söylediler.





CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Genel Sekreteri Önder Sav’a yakın isimlerin “Olağanüstü Tüzük Kurultayı” istemiyle başlattığı imza çalışmasında gereken 256 imzanın aşıldığı söylendi. Vatan'ın haberine göre; Baykal ile tüzük taslağındaki “güçlü genel başkanlık yetkileri” konusunda uzlaşamayan Önder Sav ekibinin tek başına imza toplama girişimini sürdürdüğü de ifade edildi. Sav ekibine taslaktaki anlaşmazlık nedeniyle Baykal ekibinin delege imzası desteği vermediği de kaydedildi.Ancak buna karşın dün itibariyle 340 kişinin noterden imza verdiği bu imzaların Pazartesi günü 400’e ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Muhaliflerin tüzük kurultayı için toplanan imzaları Çarşamba günü genel merkeze iletecekleri bildirildi. CHP Manisa eski Milletvekili Şahin Mengü, “Sayı aşıldı” dedi.

İmza tartışması



CHP’de tüzük kurultayı gerilimi dün karşılıklı açıklamalarla sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap yaptığı yazılı açıklamada, imza toplayan muhaliflerin amacının 2 ayda bir kurultaya gitmek olduğunu söyledi. Matkap, “Yeni olağanüstü tüzük kurultayı toplayanların imza çağrı metinleri Genel Merkezimize ulaştı. Gündem metninde değiştirilmesi istenen en dikkat çekici tüzük hükmü, seçim gündemli olağanüstü tüzük kurultayı çağrısı yapılması için gerekli olan yüzde 51 kurultay delegesi imza sayısının yüzde 20’ye indirilmesidir. Yani daha önce toplanamayan 625 dolayındaki imza sayısının 250’ye indirilmesi önerilmektedir. Olağanüstü tüzük kurultay çağrısının temel hedefi, 9 ay sonra yapmayı planladığımız olağan kurultayımız öncesi, Genel Başkanlık ve PM seçimlerini yapma zemini arayışlarıdır. Umarım yanılıyorumdur” dedi.



Matkap’a yanıt Önder Sav’a yakın isimlerden Hakkı Süha Okay’dan geldi. “Yeniden CHP Taban Hareketi” adına açıklama yapan Okay, delegelerden 3 günde 330’dan fazla imza toplandığını, buna karşın, kurultayı toplamamak için bahane üretildiğini belirtti.

Gök ve Koç’tan destek



Muhalif grupların olağanüstü tüzük kurultayı için imza toplanması girişimine CHP’nin milletvekilleri İsa Gök ve Haluk Koç’un da destek verdiği bildirildi. İmzaların yeterli sayıya ulaşıp teslim edilmesi halinde, yönetiminin 45 gün içerisinde tüzük kurultayını toplaması gerekecek. Genel merkezde “İmzalar gelsin, gereken yapılır” görüşünün hakim olduğu bildirildi.

Muhalifler ne istiyor?



Muhaliflerin hazırladığı tüzük taslağında, “Genel seçimler öncesinde tüm seçim bölgelerinde ön seçim sisteminin uygulanması”, “Büyük kurultaylardaki PM seçimlerinde çarşaf liste yönteminin kullanılması”, “Genel başkan adaylığı için delegenin yüzde 20’sinin desteğini alma şartının kaldırılması” gibi hükümler yer alıyor.

Sav’a ‘görevi kötüye kullanma’ davası



Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav hakkında, genel sekreterliği döneminde savcılıklardan istenen bazı belgeleri göndermediği gerekçesiyle “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı. Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, başsavcılığın memur suçları ve talimat bürolarının, sürdürülen bazı soruşturmalar, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bir dava nedeniyle 2008 ve 2009’da CHP’den birtakım evrakı yazılı olarak talep ettiği anlatıldı. Suçlamalara ilişkin tarihte, CHP Genel Sekreterliği görevini Sav’ın yürüttüğü anımsatıldı. Sav’ın, bu suçlamayla 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkumiyeti talep edildi.

AKP’den CHP’ye katılım



Denktaş'ın Salı günü yapılacak cenaze törenine katılacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günleri yapılan Meclis Grup toplantısını iptal etti. Kılıçdaroğlu, AKP’den CHP’ye katılacaklar için bugün yapılacak törene tüm milletvekillerini davet etti. Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00’te Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek katılım töreninde rozet takacak ve bir konuşma yapacak.



