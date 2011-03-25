T24- CHP’de ilk başörtülü aday adayı başvurusu yapan Pakize Akbaba, "Kılıçdaroğlu adaylığıma olumlu baktı" dedi. Akbaba başını açabileceğini söyledi.









İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, İstanbul 1’inci Bölge’den aday adayı oldu.

CHP Genel Merkezi’nin giriş katında dün başvuru işlemlerini tamamlamaya çalışanlar arasında Pakize Alp Akbaba da vardı. Seçildiği takdirde başını açacağını belirten Akbaba, şöyle konuştu: “Başını örtüp 40 türlü makyaj yapanlar var. Ben Anıtkabir’de Şeref Defteri’ni imzaladım, başımı açtım. Bunlar sorun olmaz. Gayet uygun şekilde görevimizi yaparız, kanun neyse boynumuz kıldan incedir. Bu da bir aksesuvar. Yaşım 60, ben Türkiye için her şeyi yaparım. Çocuğumun canı gitti, kendi canımı da veririm. 16 yıldır mücadele veriyorum, biz bu başörtüsü ile her yere gittik. Sorun olmaz. Sorunu insanların kendisi yaratıyor.”



Meclis’e almamışlardı



AKP hükümetinin Kürt açılımı projesini açıkladığı zaman Meclis’te Türk Bayrağı açtığını anımsatan Akbaba, “Seçim dönemi tekrar Meclis’e gittim. Siz bayrak açmışsınız, Meclis’e giremezsiniz’ dediler, işte orada canıma tak etti. Aktif mücadele etme kararı aldık” dedi.

Akbaba, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başvurusunu yapmadan önce görüştüğünü de söyledi ve “Çok olumlu baktı. ‘Neden olmasın, gayet güzel olur’ dedi” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu’nun görüşü: Meclis’te başörtüsü olmaz



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te başörtülü milletvekiline onay vermedi.

TÜSİAD’ın, ‘Genel Seçimler Öncesi Parti Liderleriyle Buluşma’ toplantılarının ilkine katılan Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “Başörtülü aday olabilir” görüşü hatırlatılınca, şu yanıtı verdi: “MHP’den bir arkadaşımız başörtülüydü. İçtüzüğe uygun olarak geldi. Genel Kurul salonuna girerken başını açtı. Yani dışarda herkesin giyimi, kuşamı özgürdür. Fakat ben de Genel Kurul’a kravatsız giremem. Kadın vekil pantolon giyemez. Devlet dediğin belli kurallar bütünüdür. Biz de o kurallara saygı duyacağız, uyacağız.”

Tekin’in başörtülü milletvekiline zorluk çıkarmayacakları yönündeki sözlerine, AKP’den ise iki farklı tepki geldi. Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Türkiye’nin demokrasi çıtasını yükseltmesi konusunda elde ettiği süreç ile paralellik arz ediyor” dedi.



Çiçek’ten Tekin’e tepki



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise AKP’nin henüz bu konuları konuşmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir partinin kimleri aday göstereceğine bir başka parti yetkilisi karışacağına, kendi işine baksın. Hak ve özgürlükler meseleleri deneme yanılma yoluyla olacak bir şey değil. Her parti kendi işine bakmalı, o nedenle AK Parti MYK’sı karar verecek. Türkiye’de bir başörtüsü sorunu var. Bu CHP’nin de sorunudur. CHP ne istiyorsa onu ortaya koysun. Bir taraftan rozet taktılar bir taraftan otobüsün arka kapısından ite kaka attılar.”