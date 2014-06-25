CHP'de ikinci 'sehven' ifadeye çağrılma vakası; bu kez şikayetçi Yasin El Kadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun savcılık tarafından "sehven" ifadeye çağrılmasından sonra benzer bir krizin daha yaşandığı ortaya çıktı. 25 Aralık soruşturmasının şüpheli isimlerinden Suudi işadamı Yasin El Kadı’ın yaptığı şikayet sonrası, savcılık, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’yu şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Erdoğdu’nun yedi gün içinde ifadeye gitmemesi durumunda hakkında zorla getirilme kararı verilecek. Savcılık kaynakları ise Erdoğdu’nun milletvekili olduğu bilmediklerini, sehven (yanlışlıkla) gönderilen kağıdın geri çekileceğini bildirdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Haziran günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği çağrı kağıdına göre, savcılığa yapılan suç duyurusunun temelinde CHPMilletvekili Erdoğdu, Birgün gazetesinde yazdığı bir yazı yer alıyor.

Avukatları devreye girdi

Yasin El Kadı, söz konusu yazı sonrası avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Dosyaya bakan Basın Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Erdoğdu’ya çağrı kağıdı gönderdi.

'Eğer gelmezse…'

Çağrı kağıdında, Erdoğdu’nun şüpheli olarak ifadesinin alınacağı belirtildi. Çağrı kağıdına göre Erdoğdu yedi gün içinde ifadeye gitmemesi durumunda hakkında ‘Zorla Getirilme’ kararı verilebilecek. Erdoğdu'ya gönderilen çağrı kağıdının ekine, gazetede yer alan yazısı da eklendi.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

CHP Milletvekili Erdoğdu konu ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birgün gazetesinde yayınlanan bir makalem dolayısıyla Yasin El Kadı'nın talebiyle hakkımda zorla getirme kararı çıkarmıştır. Şikayet konusu yazımda Yasin El Kadı hakkında basına yansımış bilgiler bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yolsuzluklarla ilgili uygulamaları ortadır. Yolsuzluk iddialarının ortasında duran Yasin El Kadı hakkında hiçbir işlem yapmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hakkımda hiçbir araştırma yapmadan zorla getirilme kararı çıkarması yargının düştüğü durumu ortaya koymaktadır. Yasama dokunulmazlığı olan biri hakkında zorla getirilme kararı çıkarılamayacağının Savcılık tarafından bilinmemesi mümkün değildir. Bu karar yolsuzlukla mücadele çabalarımıza Savcılık aracılığıyla göz dağı verilmek istenmesinden başka birşey değildir. Bu tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Yolsuzlukla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Savcılığın bu işlemi görev suçudur. Bu konuda HSYK'ya suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'Milletvekili olduğunu bilmiyorduk'

Hürriyet’e konuşan savcılık kaynakları ise konu ile ilgili “Aykut Erdoğdu’nun milletvekili olduğunu bilmiyorduk. Bile bile gönderilmez öyle bir yazı. Yarın (bugün) hemen düzeltiriz. Meclis’te 550 milletvekili var, hepsinin ismini bilmemiz mümkün değil. Normalde parti genel başkanları, grup başkan vekilleri biliniyor ancak tüm milletvekillerinin ismini bilmiyoruz” açıklaması yaptı.

El Kadı ifade vermişti

Yasin El Kadı ismi, 25 Aralık soruşturması sonrası gündeme geldi. Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı geçtiğimiz 25 Şubat'ta soruşturmayı devralan savcılar İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak'a ifade vermişti. CHP'li Erdoğdu hakkında yapılan suç duyurusuna konu yazıda ise Yasin El Kadı'nın, El Kaide terör örgütünü finanse ettiği gerekçesi ile yasaklı isimler listesine girdiği bilgisi yer aldı.