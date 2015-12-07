CHP'de "İçimizde IŞİD'ciler var" kavgası

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ilçe kongresindeki konuşmasında, "İçimizde Tayyip Erdoğan var. İçimizde IŞİD'ciler var" dediğini iddia ettiği İl Başkanı Kazım Karsu'ya sert tepki gösterdi. Özcan, Karsu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için genel merkeze teklifte bulunacağını söyledi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, hafta sonu partisinin Mudurnu İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan İl Başkanı Kazım Karsu'nun, "İçimizde Tayyip Erdoğan var. İçimizde IŞİD'ciler var" dediğini ileri sürdü. Yalova'da bir programa katılacağı için söz konusu kongrede ilk konuşmayı yapıp salondan ayrıldığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Konuşmamı yaptım ve çıktım. Ondan sonra yapılan açıklamalara bakar mısınız? Tüm Türkiye'ye bizi kepaze ediyorlar, partiyi kepaze ediyorlar, bindiği dalı kesiyorlar. Bizim il başkanımız Mudurnu'da gıyabımızda, 'İçimizde Tayyip Erdoğan var' demiş. Herhalde beni kastediyor. Bir de 'İçimizde IŞİD'ciler var' demiş. Bu nasıl bir laftır, bu nasıl bir sözdür. Ne demek, 'Bu partide IŞİD'ciler var.' Beni Tayyip Erdoğan'a benzetmek nedir? Benim siyasi hayatım Tayyip Erdoğan ile mücadeleyle geçti.Tayyip Erdoğan diktatör bir adam. Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 49'u hazmedememiş bir adam. Benim aldığım oy oranı yüzde 85. Ama ben geri kalan yüzde 15'e, kendime oy veren yüzde 85'ten daha yakın davranmaya çalışıyorum."

'Hangi hadle...'



İnsanların laikliğe sahip çıkma adına gelip CHP'ye üye olduğuna işaret eden Özcan, "Sen hangi had ile beni Tayyip Erdoğan'a benzetmeye çalışırsın. Bana söylediği o kadar ağırıma gitmedi. Sen, 'Bu partide IŞİD'ciler var' derken kimi kast ediyorsun? IŞİD gibi bir terör örgütü üyesi olmakla sen kimi suçluyorsun? Çıkacaksın adam gibi anlatacaksın. 'IŞİD'ci' demek PKK'lı demek. 'IŞİD bir terör örgütü' diyen biziz. IŞİD ile mücadele eden biziz. Bunu çıkacaksın yarına kadar açıklayacaksın. İspat etmezsen 'müfterisin' diyeceğim. Burada da kalmayacağım ve bu beyanatları alacağım ve istemeye istemeye bir şey yapacağım. İl Başkanı'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na verilmesi için genel merkeze teklifte bulunacağım. Eğer genel merkez yönetimi tüm bu konuşmalara rağmen gereğini yapmazsa ayrıca söyleyeceklerim de olacak" dedi.