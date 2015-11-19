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CHP’de grup başkanvekilleri belli oldu

CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında seçim gündemiyle toplandı

19 Kasım 2015 22:26

CHP'nin TBMM Başkanvekili, Grup Başkanvekili, TBMM İdare Amiri ve TBMM katip üye adayları belli oldu.Sandıktan çıkan ilk isim Manisa Milletvekili Özgür Özel oldu. Özel yeniden grup başkanvekili seçildi.

Basına kapalı toplantıda 3 grup başkanvekili seçimi, 9 Grup Yönetim Kurulu üye seçimi, 2 grup denetçi üye, 9 Grup Disiplin Kurulu üyesi, 1 TBMM Başkanvekili, 3 TBMM Katip üye, 1 TBMM İdare Amiri seçimi gerçekleştirildi. Grup başkanvekilliği içinse 8 aday yarıştı.

İlk turda Özgür Özel, ikincu turda Engin Altay seçilen isimler oldu. Katip üyeliğe ilk seçilen isim ise İzmir Milletvekili Özcan Purçu oldu.

İlk turda, Manisa Milletvekili Özgür Özel grup başkanvekili seçildi. İkinci turda, İstanbul Milletvekili Engin Altay seçildi.

Son ismin belirlenmesi için oylama sürüyor. Üçüncü turda Levent Gök, Aykut Erdoğdu, Aytuğ Atıcı ve Candan Yüceer yarışıyor.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi TBMM Başkanvekilliğine seçildi.

Roman milletvekili CHP’li Özcan Purcu, TBMM katip üyeliğine seçildi.

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