CHP'de genel başkan adaylığı için öne çıkan isimler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhaliflerin harekete geçtiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı toplayacağına yönelik açıklama sonrasında genel başkanlık için öne çıkan isimler belli olmaya başladı.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre parti içinde muhalifler genel başkanın karşısına çıkaracak rakip arayışlarını sürdürürken, dirsek temasını sürdürmeye devam ediyor.

Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu'nun ismi Kılıçdaroğlu'na rakip olarak geçiyor.



Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ınsa süreci "şimdilik" seyrettiği belirtiliyor. Parti kulislerinde kurultayın eylül ayının ortasına kadar yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, pazar günü yapılacak ve Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK'da belirleneceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu güçlenecek çıkabilir

Kulislerde, mevcut delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan güçlenerek çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eski vekillerden istifa çağrısı Aralarında eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Şahin Mengü, Zekeriya Akıncı, Tuncay Ercenk, Ufuk Özkan ve Ergün Aydoğan'ın da bulunduğu 9 eski milletvekili, sadece mevcut parlamenterlere açık olan TBMM Basın Salonu'nda TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten aldığı özel izinle basın toplantısı yaparak, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

50 eski milletvekilinin imzasının bulunduğu bildiride, başarısızlık kadar vahim olan başka bir durumun da Genel Başkan'ın bunun vahametini kavrayamamış bir görüntü vermesi olduğu savunuldu.

Bildiride, "Sorumluluk doğrudan doğruya uyarıları dikkate almadan ve partinin yetkili kurullarında görüşülüp karar alınmadan İhsanoğlu'nu çatı aday olarak öneren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Çağdaş demokrasilerde bunun yolu genel başkanlıktan istifa etmektir. Diğer üç başarısız seçim de eklenince artık istifa kaçınılmaz olmuştur" denildi.