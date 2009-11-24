CHP'de Dersim istifaları

T24- CHP'de Dersim tepkisi dinmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Dersim olayları ile ilgili sözleri nedeniyle Tunceli'de aralarında 3 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 100 kişi partiden istifa etti.



Pülümür Belediye Başkanı Mesut Coşkun, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Sarıçiçek ve CHP eski Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ile çok sayıda partili Moğultay Mahallesi'ndeki yer altı çarşısı mevkisinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Dersim halkının yarası, mensubu bulunduğumuz CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 10 Kasım'da TBMM'de yaptığı konuşma ile kanamıştır" dedi.

Dersimlilerin 1937-1938 yıllarında meydana gelen olayların acısını yüreklerine zincirlediğini ifade eden Sarıgül, "Demokratik açılım adına, TBMM'de 'Şeyh Sait İsyanı, Dersim İsyanı böyle mi bastırıldı?' sözlerini sarf eden Öymen'in bu tavrı, sorunları çözme değil, şiddet yönetiminin anlayışı olduğunu ortaya koymuştur. Dersim halkı, tüm baskılara rağmen, zulmün önünde boyun eğmemiş, ölümlere, sürgünlere, açlıklara göğüs gererek soysuzlaşmayı kabul etmemiş ve tarih boyunca insanlık onurunun birinci değer olduğunu savunmuş bir halktır. Dersim halkı, kültürüyle, inancıyla, yaşamıyla insanı ön plana alan, çağdaş değerlere, pozitif düşünceye inanan, çağımızın düzeni olan laik, demokratik sisteme gönülden bağlı, ülkemizin barış ve kardeşliğine hizmet eden, her bireyin eşit, hür ve özgür bir şekilde yaşamını sürdürmesini yürekten isteyen ve bunun mücadelesini bedeller ödeyerek ver bir toplumdur" dedi.

"Aleviliğin orijini sayılan Dersim'e ve Dersim halkına düşman gözüyle bakmak, TBMM kürsüsünden gözümüzün içine baka baka atalarımıza yaşatılan kıyımları, gönümüzde çözüm olarak önümüze sunmak, bununla övünmek, bunu da sosyal demokrasi ve barış adına yapıyorum demek, insanlık ayıbıdır" diyen Sarıgül, "Bu anlayışa sahip ve bu sözleri sarf edenden hesap sormayan bir anlayışın içinde de Dersimli olarak yer almamız ve üyeliğimizi devam ettirmemiz, kendi halkımıza karşı bizler adına utanç verici olacaktır" dedi.

Sarıgül, "1937-1938 yılları ve sonrasında Dersim'de kadın, erkek ve çocuklardan oluşan on binlerce masum insanın öldürülmesini meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış ile aynı çizgide olmamız imkansız olduğu için mensubu bulunduğumuz CHP'den istifa ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Pülümür Belediye Başkanı Mesut Coşkun, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Sarıçiçek ve CHP eski Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ile Nazımiye, Pülümür, Mazgirt ve Ovacık ilçe teşkilatlarına üye 100 kişi, istifa dilekçelerini CHP İl Başkanlığına verdiler.



Onur Öymen'in tepki çeken sözleri



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 10 Kasım'da Meclis Genel Kurulu'nda Kürt açılımının öngörüşmelerinin yapıldığı oturumda yaptığı konuşmada, Dersim isyanıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerce tepki çekmişti. Öymen'in tepki çeken sözlerini TBMM tutanaklarından birebir aktarıyoruz:



ONUR ÖYMEN- (Devamla) - Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yapılan iş, aslında maalesef, Türkiye için üzüntü vericidir, ibret verecidir ve çok hazindir. Atatürk Şeyh Sait’le müzakere mi etti? Dersim isyanını yapanlarla müzakere mi etti?



ŞERAFETTİN HALİS (Tunceli) – Dersim’de isyan yoktu Sayın Hatip.



SIRRI SAKIK (Muş) – Dersim’de katliam oldu, katliam.

ONUR ÖYMEN - Onların sözcüleriyle, temsilcileriyle masaya mı oturdu? Bunların hiçbirini yapmadı arkadaşlar. Yabancı ülkelerin istihbaratından mı yararlandı? Hayır.



MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) – Neyi neyle karşılaştırıyorsunuz Sayın Öymen?



ONUR ÖYMEN (Devamla) - Türkiye’nin istihbaratından yararlandı ve kısa bir sürede bütün terör örgütlerini dize getirdi. Değerli arkadaşlarım “Analar ağlamasın.” diyorlar. Maalesef, bu ülkenin anaları çok ağladı. Çok şehit verdik. Tarihimiz boyunca çok şehit verdik. Çanakkale Savaşı’nda 200 bin şehidimiz var. Hepsinin anası ağladı. Bir kişi çıkıp da “Analar ağlamasın. Biz bu savaştan vazgeçelim.” demedi. Kurtuluş Savaşı’nda analar ağlamadı mı?



SIRRI SAKIK (Muş) – Sizin çocuklarınız nerede?

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Kimse çıkıp da “Analar ağlamasın. Biz şu Yunanlılarla anlaşalım.” dedi mi? Şeyh Sait isyanında analar ağlamadı mı? Dersim isyanında analar ağlamadı mı? Kıbrıs’ta analar ağlamadı mı? Bir tek kişi Türkiye’de çıkıp da “Analar ağlamasın diye, bu mücadeleyi durduralım.” dedi mi? Dünyada diyen var mı? Amerika’da bir saat içinde 3 bin kişiyi öldürdü teröristler. Bir Amerikalı devlet adamı çıkıp da “Aman, analar ağlamasın. Şu teröristlerle bir uzlaşalım.” dedi mi? İlk siz diyorsunuz. Niçin? Çünkü, terörle mücadele cesaretiniz yok. Sizden önceki bütün hükûmetlerin gösterdiği cesareti siz gösteremiyorsunuz.