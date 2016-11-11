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Politika

CHP'de deprem; 3 bin 896 kişi partiden ihraç edildi

1 Kasım genel seçimi sonrası yapılan çalışmada, 3 bin 896 parti üyesinin oy kullandığı sandıktan, partiye oy çıkmadığı tespit edilmişti

11 Kasım 2016 20:40

CHP’de 1 Kasım genel seçimi sonrası yapılan çalışmada, 3 bin 896 parti üyesinin oy kullandığı sandıktan, partiye oy çıkmadığı tespit edilmişti. Konuyla ilgili çalışmasını tamamlayan CHP, ilgili kişilerin üyeliklerini sonlandırdı.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, CHP’de bugün toplanan Parti Meclisi’ne sunulan MYK raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Sıfır Oy Çıkan Sandıklardaki Üyelerle ilgili Çalışma” hakkında bilgi verildi. Raporda, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde üye oldukları halde sıfır oy çıkan sandıklarla ilgili yapılan çalışma sonucunda, 3 bin 896 üyenin partiye oy vermemeleri ile ilgili bir çalışma başlatıldığı anımsatıldı. Tespit edilen bu isimlerin üye oldukları ilçe başkanlıklarına listeler halinde bildirilerek, örgütlerden de bu konunun araştırılmasının istendiği kaydedilen raporda, Yapılan araştırmaların ardından MYK’nın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerinin sonlandırılması kararı oy birliği ile alındı. Bu karar il ve ilçe başkanlıklarına bildirilerek 15 günlük itiraz süreci işletildi. Sonrasında gelen sonuçlar da dikkate alınarak üyelikler üye kütüğünden düşürülüp ilgili kişilerin üyelikleri sonlandırıldı."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, daha önce yaptığı açıklamada, “Parti üyesi kimliğini layıkıyla taşımayan, partisine oy vermekten imtina edenlerin üyeliği sonlandırılmalı” demişti.

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