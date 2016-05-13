CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için harekete mi geçiyor?

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu olağan kurultayını ocak ayında gerçekleştiren CHP'de, bazı isimler 'seçimli olağanüstü kurultay' talebiyle harekete geçmeye hazırlanıyor. 18. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başını çektiği hareket, hafta sonu düzenleyeceği mitingle Balıkesir'den yola çıkacak. Eski milletvekillerinden Şahin Mengü'nün yer aldığı bir diğer grup ise çağrılarını yurt genelinde düzenleyeceği toplantılarla duyurmaya hazırlanıyor. Toplantıların ilk etapta Ankara'da olacağını, sonrasında bütün Türkiye'de yapılacağını anlatan Mengü, "CHP'de her zaman başkan adayları çıkar, şu anda şu demek zor tabii. Toplantı, 'CHP'nin kötü yönetildiğini' ortaya koyması bakımından önemli" dedi. CHP'de tüzük kurultayının olacağına inanmadığını belirten Mengü, yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, partiyi olağanüstü kurultaya da götürebileceklerini söyledi.

Toplantıları destekleyen isimlerden birinin de eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu 35. Olağan Kurultayı'nı ocak ayında gerçekleştiren CHP'de, muhalif olarak adlandırılan bazı isimler "seçimli olağanüstü kurultay" talebiyle harekete geçmeye hazırlanıyor.

AKP'deki olağanüstü kongre kararı ile MHP'deki gelişmeler, CHP kulislerini de hareketlendirdi.

Olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkmaya hazırlanan "muhalifler", yurt genelindeki parti örgütleriyle bir araya gelerek bu taleplerine destek bulmaya çalışacak.

Şu an için iki farklı grup olarak bilinen muhaliflerden ilkini, 18. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başını çektiği grup oluşturuyor.

Bazı milletvekillerinin de destek verdiği İnce, çalışmalarına Balıkesir'den başlayacak. İnce, hafta sonu Edremit'te "Sonsuza kadar laik Türkiye" sloganıyla bir miting düzenleyecek.

İnce'nin Yalova, Bolu, Balıkesir gibi bazı il delegeleri üzerinde etkisi olduğu biliniyor.

Mumcu sürprizi

CHP'de bir diğer grup ise başını eski milletvekili Şahin Mengü'nün çektiği grup. Mengü'nün başkanlığındaki bu grup ise olağanüstü kurultay çağrılarını yurt genelinde düzenleyeceği toplantılarla duyurmaya hazırlanıyor.

Bu grubun desteklediği ismin ise eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu olduğu ifade ediliyor.

Mumcu'nun konuyla ilgili henüz bir açıklaması bulunmazken, grubun haziran ayı başında düzenleyeceği bir toplantı ve yayımlayacağı bildiriyle Mumcu ismini açıklayabileceği belirtiliyor.

"Toplantılar büyüyerek devam edecek"

Eki CHP Milletvekili Şahin Mengü, yaptığı açıklamada, "CHP'nin farklı yerlerinde çoban ateşlerinin yandığını, bu çoban ateşlerini bir araya getirerek güçlü bir ses çıkarma" çabası içinde olduklarını söyledi.

Gelecek günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "kötü yönetiyorsunuz, çekilin" denileceğini ifade eden Mengü, bununla ilgili yazılacak metin üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Eski milletvekilleri olarak, partinin durumunu değerlendirdikleri bir toplantıyı önceki günlerde yaptıklarını, 5 Haziran'da bir toplantı daha gerçekleştireceklerini belirten Mengü, bu toplantıların sonuç alınıncaya kadar büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.

Bu toplantıların ilk etapta Ankara'da olacağını, sonrasında bütün Türkiye'de yapılacağını anlatan Mengü, "CHP'de her zaman başkan adayları çıkar, şu anda şu demek zor tabii. Birçok arkadaş var bu makama layık olan. Bu toplantılar bir kimseye destek veya köstek olma toplantısı değil. Toplantı, 'CHP'nin kötü yönetildiğini' ortaya koyması bakımından önemli. Herkesin söylediği şeyleri, yüksek sesle söyleme toplantıları bunlar." diye konuştu.

"Tüzük kurultayı yapılmayacak"

Genel başkan adaylığı için Güldal Mumcu'nun isminin ön plana çıktığının hatırlatıldığı Mengü, "Güldal Hanım çok yetenekli bir hanımefendi. Dünyayı kendi gözüyle okuyan, entelektüel birikimi olan birisi. Onun adının ön plana çıkması gayet doğal." ifadesini kullandı.

CHP'de tüzük kurultayının olacağına inanmadığını belirten Mengü, yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, partiyi olağanüstü kurultaya da götürebileceklerini söyledi.

CHP Tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay toplanması için en az 650 civarında delegenin imzası gerekiyor.

Parti içi muhalefet 1 Kasım seçiminin ardından da olağanüstü kurultay için imza toplama girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

35. Olağan Kurultayını ocak ayında gerçekleştiren CHP'de kurultaylar normal süreçte 2 yılda bir yapılıyor. Ancak Parti Meclisi'nin olağanüstü şartlar nedeniyle bunu bir yıl erteleme hakkı bulunuyor.