CHP’de ‘cımbızla kıl aldırma’ davası

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Erdoğan, Toprak'a gitti

'İstediğim gibi çalıştırırım'

Büyükcebeci’nin Avukatları Murat Salih Akıncı ve İlhan Şevki Masarifoğlu dün Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne açtığı dava dilekçesinde, Özge Büyükcebeci’nin Temmuz 2006 yılında halkla ilişkiler uzmanı olarak işe girdiği CHP’de Kasım 2010 yılı itibariyle halkla ilişkiler birimi yöneticisi olduğu vurgulandı.Milliyet'in haberine göre; H.Ü. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Mezunu ve işletme Yüksek Lisans sahibi Büyükcebeci’nin mesai ücreti almaksızın bayramlar dahil tatil günlerinde çalıştığı vurgulanan dilekçede, cımbızla kıl aldırma ve diğer bezdirici tutumlar şöyle anlatıldı:“12.09.2011 tarihinde gerçekleşen iş akdinin feshinden yaklaşık 1.5 ay önce davalı CHP’nin yönetiminde oluşan değişiklik çerçevesinde Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı değişerek Ayten Kayalıoğlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Bu tarih itibariyle Büyükcebeci’nin bağlı bulunduğu Kayalıoğlu göreve geldiği ilk gün itibariyle çalışanlar üzerinde baskıcı bir tutum takınmış, ‘bana efendim diyeceksiniz’ şeklinde uyarılarda bulunmuş, davacıya sekreterinin izinli olduğu dönemde görev ve çalışma pozisyonuna aykırı bir şekilde sekreterlik görevi vermiş, hatta bir keresinde telefonla odasına çağırarak, yüzünde ve çenesindeki kılları cımbız uzatarak davacıya aldırtmak istemiştir. Davacı tüm bu bezdirici-mobbing uygulamalarına rağmen saygıyla çalışmaya devam etmiştir.”Dava dilekçesinde, durumdan rahatsız olan Büyükcebeci’nin görev yerini değiştirmesi için bu konuda yetkili olan İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’a gittiği vurgulandı.Toprak’ın görev yerinin değiştirilmesini isteyen Büyükcebeci’ye kolonya ikram ederek, alaycı bir ifadeyle ‘öyleyse seni havuza alalım, işten çıkarılacaklar havuzuna alalım, bayramdan sonra gereğine bakarız’ karşılığı verdiği ifade edilen dilekçede, Büyükcebeci’nin işten atılma tehdidi karşısında özür dilediği, görev değişikliği talebinden vazgeçtiğini söylediği belirtildi.Ramazan Bayramı tatili sonrasında işbaşı yapan Büyükcebeci’ye, 12.09.2011 tarihi itibariyle iş akdinin feshedildiği bildirildi. Büyükcebeci’nin ağlayarak Kayalıoğlu’na gittiği ve işten çıkarılmaması için ricada bulunduğu belirtildi. Dilekçede Kayalıoğlu’nun “Para alıyorsunuz istediğimi söyleme, isteğim şekilde çalıştırma hakkına sahibim. İster çalıştırırız ister çatıştırmayız, boşuna ağlama” yanıtı verdiği ifade edildi.Dilekçede, her türlü belge ve cımbızla kıl aldırma başta olmak üzere bezdirici davranışları ispat için tanık bulunduğu ve her türlü delilin sunulacağı kaydedildi. Dilekçede, haksız feshin iptali ve Büyükcebeci’nin işe iadesinin yapılması istendi.