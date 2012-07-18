CHP'de bugün gözler Parti Meclisi seçimlerinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipsiz girdiği kurultayda 1164 oy alarak yeniden genel başkan seçilirken, asıl yarış bugün Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. Parti içindeki çeşitli gruplar Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinin yanı sıra 52 kişilik “anahtarın anahtarı” listeleri çıkarmaya hazırlanıyor. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in getirileceği beklentisi öne çıkarken; İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Gürsel Tekin arasında da birbirini “çizme yarışı” bekleniyor.

Türey Köse'nin Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, CHP’nin Arena Spor Salonu’nda düzenlenen 34. Olağan Kurultayında divan başkanlığına Altan Öymen seçildi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından 1111 delegenin imzasıyla yeniden genel başkanlığına aday gösterildi. 1282 delegeden 1232’si oy kullanırken geçerli olan 1164 oyun tamamını alan Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun önceki gün akşam Denizli Milletvekili Adnan Keskin’le görüşerek “Beraber çalışmak istiyorum” mesajı verdiği öğrenildi. Keskin de PM adaylığı için başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu gece yarısı Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap’la da görüşürken, dün gün boyu kurultay salonunda çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Keskin’in örgütlenmeden sorumlu olarak MYK’ye girmesi durumunda Matkap’ın genel sekreterliğe kaydırılabileceği ya da MYK dışı kalabileceği kulislerde konuşuldu. Genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak ve Nihat Matkap’a tepki göstererek yönetimden istifa eden Gürsel Tekin’in de yeniden yönetime girmesi bekleniyor. Genel başkan yardımcılarından Atilla Emek’in ise Yüksek Disiplin Kurulu’na kaydırılması bekleniyor. Anahtar listede 16 MYK üyesinin yanı sıra Burhan Şenatalar, Fikri Sağlar, Gülseren Onanç, Şavak Pavey, Hurşit Güneş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.