-CHP'DE ''BEYİN FIRTINASI'' İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, İstanbul'da gerçekleştirilen Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı'nın, ''CHP'den beklentiler ile CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüşlerini, konunun uzman ve taraflarıyla değerlendirme toplantısı'' olduğunu bildirdi. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, ''Siyasette Başarı Stratejisi'' toplantısının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla çalışmalarına başladığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Genel Sayman Faik Öztrak ile Genel Başkan yardımcıları Umut Oran, Gürsel Tekin ve CHP Grup başkanvekileri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi'nin katıldığı toplantının, 2 gün olarak planlandığı ifade edildi. Bugün geç saatlere kadar sürecek toplantıya, Türkiye'nin farklı bölge ve kesimlerinden kanaat önderleri, iş dünyası ve medyadan temsilciler, üniversitelerden akademisyenler, kadın örgütleri ile sivil toplum kesimlerinden yöneticilerin katıldığı bildirildi. ''Siyasette Başarı Stratejisi'' toplantısının, yarın da gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakkı Suha Okay, bu toplantının, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, sorunları ve çözüm önerilerini paylaşma, CHP'den beklentiler ile CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüşlerini, konunun uzman ve taraflarıyla değerlendirme toplantısı olduğunu bildirdi. Okay, partinin bu iç çalışmasına yönelik medyanın gösterdiği büyük ilgi ve duyarlılığa teşekkür etti.