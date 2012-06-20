CHP'de 'BDP'leşiyoruz' isyanı

Kürt sorunu politikası CHP grubunda tartışma yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı toplantıda, bazı milletvekilleri CHP liderinin "Meclis'te kurulacak mutabakat komisyonu, Öcalan'a ev hapsi önerisini de tartışabilir" açıklamasına tepki gösterdi. Gruptan, "BDP'leşiyoruz" uyarısı yapıldı.

Sema Ecer CNN TÜRK'te yer alan haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grupta yoktu ama basına kapalı yapılan toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun sözleri ve son dönemde açıkladığı Kürt sorunu politikası gündemdeydi.

Milletvekilleri söz aldı. Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bület Arınç'ın açıklamalarıyla gündeme taşınan, "Öcalan'a ev hapsi" tartışmasına Kılıçdaroğlu'nun "Meclis'teki diğer üç parti önerdiğimiz komisyonda neyi kabul ederse, biz mesele etmeyiz " yanıtını eleştirdi.

"Öcalan'a ev hapsi söylemi yanlış. Kabul edemeyiz. Söylemlere dikkat etmeliyiz. Terörle mücadeleyi esas almalıyız" diyen Dilek Akagün Yılmaz, "parti politikalarını medyadan öğrenmemeliyiz " dedi.

Benzer eleştirileri Antalya Milletvkili Gürkut Acar da dile getirdi: "BDP'leşiyoruz. Partinin geleceğinden endişe ediyorum. Daha önce baraj altında kalmıştık, yine aynı şeyleri yaşamayalım."

Eleştirilere yanıt İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'den geldi.

Yüksel, CHP liderinin ısrarlı sorular karşısında dörtlü komisyona dikkat çektiğini, ama basının açıklamayı yanlış yansıttığını savundu.

Tartışma sadece CHP'nin Kürt politikası ile sınırlı kalmadı. Yeni anayasada gündemdeydi. Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "AK Parti samimiyetsiz, gerektiğinde yeni anayasa çalışmalarından çekilmeyi bilmeliyiz" dedi. Grup başkanvekilleri ise konuşmadı.

Akif Hamza Çebi, Meclis kapandıktan sonra, grubun kampa alınacağını ve konuların orada tartışılacağını açıkladı.