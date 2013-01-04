T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'de 'Başkanlık rejimi' krizi mi var?

Dosyada, başlangıçtaki protokol metnine dikkat çekilirken, 4 partinin mutabakatı olmadan kabul edilen maddelerin Genel Kurul’da değiştirilemeyeceğine yer veriliyor

04 Ocak 2013 20:36

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Süheyl Batum, Rıza Türmen, Atilla Kart AKP’nin ‘başkanlık rejimi’ önerisinin parantez içine alınarak çalışmalara devam edilmesine sıcak bakan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, ayrıntılı bir bilgi dosyası hazırladı. Dosyada, AKP’nin önerisinin ne anlama geldiği de var.

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, Süheyl Batum, Rıza Türmen, Atilla Kart, AKP’nin başkanlık rejimi önerisinin parantez içine alınmasına olumlu bakan ve komisyonun bu yöntemle çalışabileceği mesajı veren genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıntılı bir dosya hazırladı. AKP’nin Bakanlık Rejimi’nin ne anlama geldiği ve neler getirdiği de dosyada yer alıyor. Dosyada, başlangıçtaki protokol metnine dikkat çekilirken, 4 partinin mutabakatı olmadan kabul edilen  maddelerin Genel  Kurul’da değiştirilemeyeceğine yer veriliyor. CHP’li üyelerin dosyasında 12 uzlaşma komisyonu üyesinin uzlaşamadığı hiçbir maddenin Genel Kurula getirilemeyeceğine dikkat çekiliyor.

Komisyonun CHP’li Üyesi anayasa hukukçusu Prof. Süheyl Batum, protokol metnine dikkat çekerek, “ 12 kişinin uzlaşmadığı hiçbir madde Meclis’e gelemez” diyor. Batum, Anayasanın Genel Kurul görüşmeleri sırasında, 4 partinin olumlu görüşü olmadan hiçbir değişiklik yapılamayacağını hatırlatıyor. 

ETİKETLER

chpbaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24