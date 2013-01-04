CHP'de 'Başkanlık rejimi' krizi mi var?

Hülya KARABAĞLI/ Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Süheyl Batum, Rıza Türmen, Atilla Kart AKP’nin ‘başkanlık rejimi’ önerisinin parantez içine alınarak çalışmalara devam edilmesine sıcak bakan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, ayrıntılı bir bilgi dosyası hazırladı. Dosyada, AKP’nin önerisinin ne anlama geldiği de var.

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, Süheyl Batum, Rıza Türmen, Atilla Kart, AKP’nin başkanlık rejimi önerisinin parantez içine alınmasına olumlu bakan ve komisyonun bu yöntemle çalışabileceği mesajı veren genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıntılı bir dosya hazırladı. AKP’nin Bakanlık Rejimi’nin ne anlama geldiği ve neler getirdiği de dosyada yer alıyor. Dosyada, başlangıçtaki protokol metnine dikkat çekilirken, 4 partinin mutabakatı olmadan kabul edilen maddelerin Genel Kurul’da değiştirilemeyeceğine yer veriliyor. CHP’li üyelerin dosyasında 12 uzlaşma komisyonu üyesinin uzlaşamadığı hiçbir maddenin Genel Kurula getirilemeyeceğine dikkat çekiliyor.

Komisyonun CHP’li Üyesi anayasa hukukçusu Prof. Süheyl Batum, protokol metnine dikkat çekerek, “ 12 kişinin uzlaşmadığı hiçbir madde Meclis’e gelemez” diyor. Batum, Anayasanın Genel Kurul görüşmeleri sırasında, 4 partinin olumlu görüşü olmadan hiçbir değişiklik yapılamayacağını hatırlatıyor.