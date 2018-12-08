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Politika

CHP'de başkan adayına itiraz istifaları: 44 kişi partiden ayrıldı

CHP'nin Kahramanmaraş Pazarcık'taki adayı Haydar İkizer olmuştu

08 Aralık 2018 17:03

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti. CHP, Pazarcık'ta Haydar İkizer'i aday göstermişti. 

Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.

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