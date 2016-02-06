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CHP'de 'Atatürk portresi' krizi: İhracı istenen Nazlıaka, o ismi bugün Parti Meclisi'ne açıklayacak mı?

Bir milletvekilinin Atatürk portresini indirmesi parti içinde krize yol açtı

06 Şubat 2016 20:41

CHP'deki 'Atatürk portresi' krizinde bugün Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın ihracı konuşulacak. Saat 10:00'da toplanan Parti Meclisi, Nazlıaka'nın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilip edilmeyeceği konusunda karar verecek. Kulis bilgilerine göre Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdiği bu kişiyi yarın PM üyelerine de açıklayacak.

Geçen çarşamba Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "CHP'li bir milletvekilinin, Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiği" iddiaları ele alındı.

Kurulan komisyonun hazırladığı raporu inceleyen MYK üyeleri, oy birliğiyle, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın tedbirli olarak kesin ihracı istemiyle YDK'ya sevk edilmesi konusunda PM'ye talepte bulunulması kararı verdi.

Tartışmaların, partiye zarar verebileceğini düşünen CHP yönetimi, disipline sevki değerlendirmek üzere PM'nin, bugün olağanüstü toplanmasını kararlaştırmıştı.

Parti Meclisi,  genel merkezde saat 10.00'da toplandı. PM, kendisi de Parti Meclisi üyesi olan Nazlıaka'nın disipline sevkini görüşecek. CHP tüzüğüne göre, PM üyelerinin disipline sevki için yine PM kararı gerekiyor.

Kulis bilgilerine göre Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdiği bu kişiyi yarın PM üyelerine de açıklayacak.

 

 

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