-CHP'DE ARBEDE ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP'li Önder Sav'a destek vermek isteyen Gençlik Kolları üyesi bir grup genç ile partinin güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması yaptığı sırada, Parti Meclisi'nin toplantısını yaptığı 4. katta toplanan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, Önder Sav lehine sloganlar attı. ''Önder'in yanında, omuz omuza'', ''Önder'siz bir örgüt yıkılmaya mahkumdur'' şeklinde sloganlar atan gençler, daha sonra Parti Meclisi toplantısının yapıldığı salona girmek istedi. Gençlerin salona girmesini engellemek isteyen güvenlik görevlileri ile gençler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede partililerin araya girmesiyle büyümeden engellendi.