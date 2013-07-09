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Politika

CHP'de 'adaylık tarifesi' açıklandı

CHP'de aday olmak isteyenler başvurularını il başkanlığına, il ve ilçe belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine aday olmak isteyenler ise ilçe başkanlıklarına başvuru yapacak

09 Temmuz 2013 18:13

CHP ’de 2014 yerel seçimlerinde adaylığı düşünenler için aday adaylığı süreci başladı. Parti Meclisi’nde alınan karar göre, aday adaylığı düşünen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 15 Temmuz’a kadar görevlerinden istifa etmeleri istendi. İl ve ilçe merkezlerine gönderilen genelgede aday adayı başvurularının ise 31 Temmuz’a kadar yapılması istendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Elif Demirci'nin haberine göre, büyükşehir belediye başkanlığına aday olmak isteyenler başvurularını il başkanlığına, il ve ilçe belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine aday olmak isteyenler ise ilçe başkanlıklarına başvuru yapacak.

Genelgede, tüzüğe göre haklarında ihraç ve kınam gibi ceza verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanlar adaylık için başvuramayacağı vurgulandı.

 

Tarife

 

Büyükşehir belediye başkanlığı için 9 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe belediye başkanlığı için 5 bin, nüfusu 50-100 bin olan il ve ilçe başkanlığı için 3 bin 500 lira, nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 2 bin 500 lira, nüfusu 15 binin altında olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için bin lira, nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için 2 bin lira başvurucu ücreti alınması kararlaştırıldı.

 

Kadın ve gençlerden para alınmayacak

 

Genelgede aday adaylığı başvurusu yapacak kadın, genç ve engellilerden ödenti alınmayacağı belirtildi. Ancak istisnasız tüm aday adaylığı başvurularından, belediye başkanlığı aday adaylığı için 250 lira, belediye ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları için 100 lira dosya ücreti alınacak. Başvuru ücretlerinin, belirtilen banka hesaplarına yatırılması istendi.

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