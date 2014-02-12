CHP'de adaylık krizi: İzmir'de 10 belediye başkanı deklarasyon yayımladı

CHP’nin yerel seçimlerde İzmir için mevcut belediye başkanların yerine yeni isimleri aday olarak göstermesine tepki gösteren 10 belediye başkanı bir deklarasyon yayımlayarak gerekçenin açıklanmasını istedi.

Dün CHP’den istifa eden Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın da imzasının bulunduğu deklarasyonun yayınlanmasının ardından Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya, Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün ve Dikili Belediye Başkanı Yusuf Altıparmak CHP’den istifa etti.

DP'den aday olacak

Yarın Demokrat Parti’ye geçerek aday olmaya hazırlanan Süleyman Kaya, şunları söyledi:

"Bu güne kadar yanlıştan dönerler mi diye bekledim ama olmadı. İstifamı noter aracılığıyla gönderdim. Genel Merkez’e yanlış anketler götürüldü. Genel Başkan, ’kiminle bir oy fazla alacaksak aday o olacak’ dedi ama sözünü tutmadı. İzmir’in her tarafında olduğu gibi halkın iradesine saygı duyulmadan bir adaylık süreci yaşandı. Kınık halkı büyük tepki gösteriyor.CHP’nin yüzde 70’i gösterilen adaya sıcak bakmıyor. Ben DP’den aday olacağım ve seçimi yüzde 100 alacağım."

Menderes başkanı da istifa etti

izmir’de 15 yıl görev yapan Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, CHP’den istifa etti. Özgün, ‘’Menderes’e belediye başkanı adayı tayin edilmez. Menderes halkı siyasette görev alacak insanları kendi içinden çıkarır" dedi. Yerine Ahmet Pala’nın aday gösterilmesi üzerine partisinden istifa eden Özgün, şunları söyledi: "Menderes’e belediye başkanı adayı tayin edilmez. Menderes halkı siyasette görev alacak insanları kendi içinden çıkarır. Bu Menderes’e yapılan saygısızlık ve ayıptır. Bu ayıbı yapanlarla yan yana duramayız. Yoldan geçen biri "Canan’ın kocasını’ aday gösterdiler. Siyasi literatürde karşılığı yok bunun."



Dikili başkanı da DSP yolunda

İzmir’in Dikili İlçesi’nde Belediye Başkanı Osman Özgüven’in hapis cezası almasıyla Belediye Meclisi’nin kendi içinde yaptığı seçimle koltuğuna oturan Yusuf Altıparmak, CHP tarafından aday gösterilmeyince istifa etti. Altıparmak, "Partimin demokratik kurallara uymayarak aday belirlemesinden rahatsız oldum. DSP’den aday olacağım. Demokratik kurallara göre bir seçim olmadığını düşünüyorum. Kenarda da duramam Dikili halkına karşı sorumluluklarım var" dedi.

10 başkandan deklarasyon: Açıklayın



CHP Genel Merkezi’nin yeniden aday göstermediği İzmir’deki CHP’li 10 belediye başkanı ortak deklerasyon yayınlayıp, parti yönetiminin kararının gerekçelerini açıklamasını istedi.



Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak, Dikili Belediye Başkanı Yusuf Altıparmak, eski başkan Osman Özgüven, Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya, Kiraz Belediye Başkanı İsmet Korkmaz, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün imzalı metin bugün kamuoyuna açıklandı.



İzmir ve Türkiye kamuoyuna seslenişle başlayan ortak metinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyon, MYK ve PM’ye çağrı yapılarak neden aday gösterilmediklerinin açıklanması istendi. Ortak metinde "Bizler partimizin oylarını artırdık. Bunları yaparken hem parti içi muhalefetle, hem de iktidarın haksız baskı ve sorgulamalarıyla karşılaştık. Her şeye rağmen yılmadık. Yaptığımız çalışmalar partimiz tarafından da beğenildi ve bu çalışmaların tanıtımı amacıyla Genel Merkez öncülüğünde Sosyal Demokrat Belediyeler – Kentine Güvenen Kentler Buluşması Fuarı düzenlendi. Uğradığımız haksız saldırı ve eleştirilere göğüs gererken bir taraftan da Genel Merkez, bağımsız kamuoyu araştırma şirketleri, iktidar partisi ile tarafımızca ayrı ayrı yaptırılan tüm anketlerde açık ara önde çıktık. Belediye hizmetlerimiz de halkımız tarafından beğenildi ve onaylandı. Objektif kriterlere göre değerlendirme yapılacağının söylenmesine olan inancımızla şimdi soruyoruz!



Kamuoyunda bizleri başarısız gösteren, ailelerimizi, sevenlerimizi ve onurumuzu küçük düşüren aday belirleme sürecinde; hangi başarısızlığımızdan, hangi yanlışımızdan ya da kim ve kimlerin karşı çıkışından dolayı aday gösterilmedik. Sevenlerimize, halkımıza ve bu fedakârca görevi yaparken bizi yalnız bırakmayan, çoğu zaman ihmal ettiğimiz ailelerimize bir açıklama yapmak Sayın Genel Başkanımızın, Beşli komisyonun, MYK’nın ve Parti Meclisinin görevidir ve bu açıklamayı istemek de bizim hakkımızdır."



Bu açıklamanın yazılmasının ardından önce Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, ardından Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya, Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün ve son olarak Dikili Belediye Başkanı Yusuf Altıparmak partilerinden istifa etti.

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