CHP'de aday seçiminde kritik toplantı

T24 - CHP, milletvekili adaylarını belirlemek için çok gizli toplantıya teknolojik önlemler de alacak.





12 Haziran seçimlerine girecek olan siyasi partilerin milletvekili aday listelerini pazartesi günü saat 17.00’a kadar sunma zorunluluğu nedeniyle, Ankara’da parti genel merkezlerinde nefesler tam anlamıyla tutuldu. Bu partilerin başında yer alan CHP’de tüzük gereği, MYK’nın hazırlayacağı aday listesine “olur” verecek makam olan Parti Meclisi’nin (PM) yarın akşam 17.00’de toplanması kararlaştırıldı.



Sinyal kırıcı önlemi



İsimlerin erkenden sızmasını önlemek amacıyla toplantının pazartesi sabahına kadar sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Toplantıda önseçimle belirlenen 115 aday dışında kalan 435 isim netleştirilecek. Binada devreye alınan jammerın kullanılmasıyla toplantı boyunca dışarıya aday ismi sızması da önlenmeye çalışılacak.



Her dört vekilden üçünün üstü çizilecek



Genel Merkez’e üç gün boyunca ziyaretçi yasağı getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın önce MYK’yi sonra PM’yi toplayarak milletvekili aday listesine son şeklini vermesi bekleniyor. 80 kişilik Parti Meclisi’nden 50’den fazla kişinin listelerde yer alabileceği, 101 kişilik TBMM grubunda ise ancak 25-30’nun yeniden aday gösterilebileceği ifade edildi.



Parti yönetimi seçimi zorlaştırıyor



80 kişilik PM’nin büyük bölümünün de aday olmak istemesi yönetimi sıkıntıya soktu. 18 kişilik MYK’nin tamamının aday listelerinde yer almasına kesin gözüyle bakılırken aday gösterilecek PM üyesi sayısının da 50 dolayında olabileceği kulislerede dile getirildi. CHP Parti Meclisi’ndeki yeni isimlerinden Prof. Dr. Binnaz Toprak, emekli müftü İhsan Özkes, gazeteci Enver Aysever, din sosyologu Muhammet Çakmak gibi isimlerin aday gösterilmesi bekleniyor.



Ergenekon sanıklarında belirsizlik



Toplantı sırasında önceki seçimlerde olduğu gibi seçim bölgelerine göre illerin adaylarının isimlerinin okunacağı ve herhangi bir isime itiraz gelmemesi durumunda o bölge adaylarının isimlerinin topluca oylanacağı belirtildi. Ancak bir PM üyesinin bir adaya itiraz etmesi halinde o isim için PM’de oylama yapılacağı kaydediliyor.

PM mekanizması ve CHP’nin 2 numaralı ismi olan Gürsel Tekin’in mesafeli yaklaşımı gözönüne alındığında Ergenekon davası sanıklarından adaylık için başvuranların durumlarının henüz net olmadığı ifade edildi. Bu nedenle parti genel merkezinde hâlâ öncelikle MYK’da bu yönde bir ilke kararı alındıktan sonra Tuncay Özkan, Mehmet Haberal, Mustafa Özbek, İlhan Cihaner gibi isimlerin adaylıklarının gündeme gelebileceği yorumu yapılıyor.



Balbay diğer sanıkların dışında tutulacak



Gazeteci Mustafa Balbay’ın ise bu kapsamda değerlendirilmediği öğrenildi. Bütün bunların yanında söz konusu isimlerin PM’de bir itiraz üzerine yapılacak oylamaya “takılabilecekleri” de belirtiliyor.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Aydın’da ikinci sıradan kontenjan adayı olarak gösterilmesi beklenen Mustafa Balbay’ın İzmir’e kaydırılabileceği bildirildi.



Vekiller listebaşı



Eski CHP lideri Deniz Baykal, Antalya listesinin başında yer alırken, eski Baro Başkanı Mehmet Zeki Durmaz, Kadın Kolları Başkanı Zuhal Samlı ile milletvekilleri Atilla Emek ve Osman Kaptan’ın da listede yer alması bekleniyor. Eski Genel Sekreter Önder Sav’ın Ankara birinci bölgede ilk sırada aday gösterilebileceği beklentisi kulislerde yaygınlaştı. Genel Başkan Yardımcıları Sencer Ayata ile Gülsün Bilgehan’ın da birinci bölgeden aday gösterilmesi beklenirken Hakkı Süha Okay’ın ise ikinci bölgeden aday gösterileceği konuşuluyor. Adana’da Faruk Loğoğlu, Samsun’da Haluk Koç, Hatay’da Nihat Matkap, Konya’da Atilla Kart, Diyarbakır’da Salih Sümer ve Kahramanmaraş’ta Durdu Özpolat’ın liste başında yer alacağı ifade ediliyor.



Ucube meclise taşınabilir



Kars’ta ise ucube heykel tartışmasında adı gündeme gelen eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun aday gösterilebileceği belirtiliyor. Elazığ’da merkez sağdan Feyzi Septioğlu’nun adı geçerken eğilim yoklamasında eski il başkanı Ali Özcan’ın adının öne çıktığı öğrenildi.



Kurmaylar İstanbul'dan aday



İstanbul 3. bölgede 4 genel başkan yardımcısının adı geçiyor. Erdoğan Toprak ile Umut Oran’ın bu bölgede kalabileceği, Süheyl Batum’un ikinci bölgeye kaydırılabeceği beklentisi yaygınlaştı. Sezgin Tanrıkulu için ise Mersin’in yanı sıra Diyarbakır’dan aday gösterilmesi seçeneğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kulislerde diğer iller için isimleri geçen adaylar ise Milliyet Gazetesi'nin haberine göre şöyle:

- İstanbul: Aydın Ayaydın, Sebahat Akkiraz, Süleyman Çelebi, PM üyeleri Binnaz Toprak, Gülseren Onanç ve İhsan Özkes

- Ankara: Önder Sav, Hakkı Suha Okay, Sinan Aygün, Hikmet çetin, PM üyesi Turhan İçli, Cevat Balta, Op. Dr. Ömer Çakmakçı

- İzmir: Mehmet Ali Susam, Rahmi Aşkın Türeli, Emine Ülker Tarhan

- Adana: Faruk Loğoğlu, Hulusi Güvel, Tayyibe Gülek, Ümit Özgümüş

- Balıkesir: Hüseyin Pazarcı

- Bursa: Aykan Erdemir

- Diyarbakır: Salih Sümer, Muhsin Koçyiğit

- Elazığ: Ali Özcan, Feyzi Septioğlu, Muhammet Çakmak

- Eskişehir: Zeki Sezer, Tayfun içli, Orhan Kesikoğlu

- Gaziantep: Celal Doğan

- Hatay: Hilmi Yarayıcı, Dr. Hüseyin Aksoy

- Isparta: Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar

- Kayseri: Şevki Kulkuloğlu, Türker Tok

- Kırıkkale: Mustafa Özbek

- Mersin: Selçuk Dereli, Vahap Seçer, Saim Gül

- Rize: Murat Karayalçın, Osman Yazıcı

- Samsun: Haluk Koç, Tarık Cengiz

- Sivas: Malik Ecder Özdemir, Metin Keskin

- Tunceli: Kamer Genç

- Zonguldak: Ali İhsan Köktürk, Mehmet Haberal



