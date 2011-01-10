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Politika

CHP'DE 5 İL BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 23:35

-CHP'DE 5 İL BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - CHP'nin 5 il başkanı, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.      Bazı il ve ilçe başkanları ile teşkilatlarda bazı görevlerde bulunan üyeler, 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde, partilerinden milletvekili aday adayı olmak için CHP'deki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, Edirne İl Başkanı Nejat Gencan, Muğla İl Başkanı Süleyman Uslu, Karabük İl Başkanı Erdoğan Dinçel, düzenledikleri basın toplantılarında, milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiklerini bildirdiler.  Samsun İl Başkanı Hüseyin Değerli ile bazı il yönetim kurulu üyelerinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi. İl başkanlarının yanı sıra çok sayıda ilçe başkanı ile il ve ilçe teşkilatlarında bazı görevlerde bulunanlar da milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Öte yandan; CHP Aydın İl Başkanlığına, Yüksel Varlı'nın vekalet edeceği bildirildi.

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