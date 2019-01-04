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Politika

CHP'de 4'ü büyükşehir, 4'ü il, toplam 102 belediye başkan adayı daha belirlendi

Parti Meclisi'ne sunulan listede son dakika değişikliği yapıldı; Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Vahap Seçer ismi yer aldı

04 Ocak 2019 17:47

CHP'de CHP'de 4'ü büyükşehir, 4'ü il, toplam 102 belediye başkan adayı daha belirlendi.CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Bursa'da Mustafa Bozbey, Mersin'de Vahap Seçer, Kahramanmaraş'tan Ali  Öztunç, Van'da ise Nurettin Beyaz Beyaz oldu. 

CHP MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen aralarında 4 büyükşehir ile 3 ilin belediye başkan adayının da bulunduğu 102 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

PM'den 102 ismin adaylığına da onay çıktı.

MYK'de son dakikada listenin değiştiği belirtildi. PM'ye getirilen listede Mersin için ismi konuşulan Serdal Kuyucuoğlu'nun yerine Vahap Seçer'in aday olarak yer aldığı bildirildi.

531 aday açıklanmıştı

Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

PM'de onay alan 100 kişilik belediye başkan adayları isimleri şöyle; 

1-Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey Nilüfer Belediye Bşk

2- Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç Milletvekili

3 -Mersin Büyükşehir Vahap Seçer  

4-Van Büyükşehir Nurettin Beyaz  

5- Bayburt Merkez Kağan Eraslan  

6-Bitlis Merkez Burhan Küsem  

7-Iğdır Merkez Sözer Sayan  

8-Kütahya Merkez Eyüp Kahveci  

9-Adana Ceyhan Kadir Aydar  

10-Adana Pozantı Şenol Eroğlu  

11-Adana Yumurtalık Erdinç Altıok  

12-Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım  

13-Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca CHP Belediyesi

14-Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz  

15-Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan  

16-Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner  

17-Ağrı Diyadin Abidin Yenigün  

18-Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız  

19-Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat  

20-Amasya Göynücek Nurten Erdem  

21-Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel 

22-Ardahan Göle Özel Özen  

23-Artvin Hopa Taner Ekmekçi  

24-Artvin Şavşat Nihat Acar  

25-Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu  

26-Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay  

27-Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil  

28-Bingöl Genç Serhat Nazlı  

29-Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik  

30-Bursa Nilüfer Turgay Erdem CHP Belediyesi

31-Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz Mevcut Başkan

32-Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan  

33-Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz  

34-Diyarbakır Lice Tarık Akdemir  

35-Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş  

36-Diyarbakır Dicle Nasır Aydın  

37-Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç  

38-Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar  

39-Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu Mevcut Başkan

40-Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş

41-Edirne Enez Özkan Günenç 

42-Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey  

43-Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş  

44-Eskişehir Alpu Gürbüz Güller  

45-Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı  

46-Eskişehir İnönü İsmail Karaköse  

47-Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum  

48-Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe  

49-Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci  

50-Gaziantep İslahiye Mustafa Köse  

51-Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan  

52-Karabük Safranbolu Elif Köse  

53-Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu  

54-Karaman Ayrancı Ramazan Delice  

55-Karaman Başyayla Ahmet Alper  

56-Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta Mevcut Başkan

57-Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan CHP Belediyesi

58-Kastamonu İnebolu Faruk Öz  

59-Kayseri Akkışla Mustafa Güner  

60-Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz  

61-Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca  

62-Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı Mevcut Başkan

63-Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur CHP Belediyesi

64-Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu  

65-Kütahya Aslanapa Ali Kısa  

66-Manisa Salihli Mazlum Nurlu  

67-Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak  

68-Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur  

69-Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar  

70-Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can  

71-Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk  

72-Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın  

73-Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek  

74-Sakarya Kaynarca Nalan Akçay  

75-Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış  

76-Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş  

77-Siirt Pervari Şevket Baytekin  

78-Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu  

79-Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat  

80-Sivas Kangal Gökhan Emen  

81-Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek  

82-Şırnak İdil Fikret Ağırman  

83-Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu  

84-Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir  

85-Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete  

86-Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük  

87-Tekirdağ Şarköy Alpay Var CHP Belediyesi

88-Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu Mevcut Başkan

89-Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe Mevcut Başkan

90-Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel Mevcut Başkan

91-Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat Mevcut Başkan

92-Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt Mevcut Başkan

93-Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan Mevcut Başkan

94-Tokat Almus Kınık Güven Arslan CHP Belediyesi

95-Trabzon Sürmene Yaşar Emin  

96-Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz  

97-Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil  

98-Van Erciş Ekrem Uçak  

99-Van Edremit İdris Takva  

100-Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul CHP Belediyesi

101-Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş  

102-Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban

Daha önce 531 aday açıklanmıştı

CHP, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

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