CHP'de CHP'de 4'ü büyükşehir, 4'ü il, toplam 102 belediye başkan adayı daha belirlendi.CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Bursa'da Mustafa Bozbey, Mersin'de Vahap Seçer, Kahramanmaraş'tan Ali Öztunç, Van'da ise Nurettin Beyaz Beyaz oldu.

CHP MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen aralarında 4 büyükşehir ile 3 ilin belediye başkan adayının da bulunduğu 102 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

PM'den 102 ismin adaylığına da onay çıktı.

MYK'de son dakikada listenin değiştiği belirtildi. PM'ye getirilen listede Mersin için ismi konuşulan Serdal Kuyucuoğlu'nun yerine Vahap Seçer'in aday olarak yer aldığı bildirildi.

531 aday açıklanmıştı

Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

PM'de onay alan 100 kişilik belediye başkan adayları isimleri şöyle;

1-Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey Nilüfer Belediye Bşk

2- Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç Milletvekili

3 -Mersin Büyükşehir Vahap Seçer

4-Van Büyükşehir Nurettin Beyaz

5- Bayburt Merkez Kağan Eraslan

6-Bitlis Merkez Burhan Küsem

7-Iğdır Merkez Sözer Sayan

8-Kütahya Merkez Eyüp Kahveci

9-Adana Ceyhan Kadir Aydar

10-Adana Pozantı Şenol Eroğlu

11-Adana Yumurtalık Erdinç Altıok

12-Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım

13-Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca CHP Belediyesi

14-Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz

15-Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan

16-Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner

17-Ağrı Diyadin Abidin Yenigün

18-Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız

19-Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat

20-Amasya Göynücek Nurten Erdem

21-Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel

22-Ardahan Göle Özel Özen

23-Artvin Hopa Taner Ekmekçi

24-Artvin Şavşat Nihat Acar

25-Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu

26-Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay

27-Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil

28-Bingöl Genç Serhat Nazlı

29-Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik

30-Bursa Nilüfer Turgay Erdem CHP Belediyesi

31-Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz Mevcut Başkan

32-Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan

33-Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz

34-Diyarbakır Lice Tarık Akdemir

35-Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş

36-Diyarbakır Dicle Nasır Aydın

37-Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç

38-Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar

39-Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu Mevcut Başkan

40-Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş

41-Edirne Enez Özkan Günenç

42-Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey

43-Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş

44-Eskişehir Alpu Gürbüz Güller

45-Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı

46-Eskişehir İnönü İsmail Karaköse

47-Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum

48-Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe

49-Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci

50-Gaziantep İslahiye Mustafa Köse

51-Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan

52-Karabük Safranbolu Elif Köse

53-Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu

54-Karaman Ayrancı Ramazan Delice

55-Karaman Başyayla Ahmet Alper

56-Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta Mevcut Başkan

57-Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan CHP Belediyesi

58-Kastamonu İnebolu Faruk Öz

59-Kayseri Akkışla Mustafa Güner

60-Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz

61-Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca

62-Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı Mevcut Başkan

63-Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur CHP Belediyesi

64-Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu

65-Kütahya Aslanapa Ali Kısa

66-Manisa Salihli Mazlum Nurlu

67-Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak

68-Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur

69-Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar

70-Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can

71-Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk

72-Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın

73-Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek

74-Sakarya Kaynarca Nalan Akçay

75-Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış

76-Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş

77-Siirt Pervari Şevket Baytekin

78-Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu

79-Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat

80-Sivas Kangal Gökhan Emen

81-Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek

82-Şırnak İdil Fikret Ağırman

83-Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu

84-Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir

85-Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete

86-Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük

87-Tekirdağ Şarköy Alpay Var CHP Belediyesi

88-Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu Mevcut Başkan

89-Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe Mevcut Başkan

90-Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel Mevcut Başkan

91-Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat Mevcut Başkan

92-Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt Mevcut Başkan

93-Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan Mevcut Başkan

94-Tokat Almus Kınık Güven Arslan CHP Belediyesi

95-Trabzon Sürmene Yaşar Emin

96-Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz

97-Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil

98-Van Erciş Ekrem Uçak

99-Van Edremit İdris Takva

100-Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul CHP Belediyesi

101-Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş

102-Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban

Daha önce 531 aday açıklanmıştı

CHP, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.