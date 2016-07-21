Kılıçdaroğlu'ndan OHAL açıklaması: Tavrımız demokrasiden yana; grup kararı almadık

CHP grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında OHAL gündemli toplandı. Toplantıda, bugün Genel Kurul'da görüşülecek OHAL tezkeresiyle ilgili durum değerledirmesi yapıldı. Toplantısı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için grup kararı alınmaz. Tavrımız demokrasiden yana" diye konuştu.

Ayrıca, TBMM'nin bu süreçteki durumu ve neler yapılacağı da masaya yatırılacak. Genel kurul'da bugün yapılacak görüşmelerin ardından oylamada izlenecek tutum belirlenecek. CHP, OHAL uygulamasına sıcak bakmıyor.

Saat 11.00'de başlayan toplantı için milletvekileri erkenden Meclis'e geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL ile ilgili olarak "Demokrasi için grup kararı alınmaz. Tavrımız demokrasiden yana" diye konuştu.