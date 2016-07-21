T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu'ndan OHAL açıklaması: Tavrımız demokrasiden yana; grup kararı almadık

CHP'nin OHAL uygulamasına sıcak bakmadığı belirtiliyor

21 Temmuz 2016 14:29

CHP grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında OHAL gündemli toplandı. Toplantıda, bugün Genel Kurul'da görüşülecek OHAL tezkeresiyle ilgili durum değerledirmesi yapıldı. Toplantısı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için grup kararı alınmaz. Tavrımız demokrasiden yana" diye konuştu.

Ayrıca, TBMM'nin bu süreçteki durumu ve neler yapılacağı da masaya yatırılacak. Genel kurul'da bugün yapılacak görüşmelerin ardından oylamada izlenecek tutum  belirlenecek. CHP, OHAL uygulamasına sıcak bakmıyor. 

Saat 11.00'de başlayan toplantı için milletvekileri erkenden Meclis'e geldi.     

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL ile ilgili olarak "Demokrasi için grup kararı alınmaz. Tavrımız demokrasiden yana" diye konuştu.

ETİKETLER

CHPGenel BaşkanKemal KılıçdaroğluOHALTBMM

İlgili Haberler

Dolar, S&P ve OHAL sonrası yeni tarihi zirvelere tırmandı

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, Türk lirası, dolar karşısında 3.0960 seviyesine gelmişti

81 ilde olağanüstü hâl ilanı 115'e karşı 346 oyla kabul edildi!

OHAL, bugün sabaha karşı saat 01.00'de resmi gazetede yayımlanmıştı

OHAL'in ilk yasağı; zabıta direnişteki işçileri engellendi!

80 gündür direnişte olan temizlik işçilerinin çadır açmasına izin verilmedi

Bakan Şimşek'ten OHAL açıklaması: Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız

"OHAL'de tek amaç devletteki paralel çeteyi temizlemek"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24