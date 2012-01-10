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CHP Ankara Milletvekili Aygün'ün savunması tamamlandı İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 20:07

-CHP Ankara Milletvekili Aygün'ün savunması tamamlandı İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün savunması tamamlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada savunma yapan Aygün, kendisine ait kasada bulunan 2.5 milyon Avro'yla ilgili olarak ''Paranın, Ergenekon'un faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere hazır bulundurulduğu'' yönünde suçlama yapıldığını hatırlattı. Faiz yemeyen bir insan olduğunu ifade eden Aygün, ''Ya altın alacağım ya da dövize yatıracağım. Evimde paranın çıktığı kasada altınlar da vardı. İyi de ben altınları bozdurup da terör örgütüne verebilirim. Altınlar niye terör örgütünün finansmanında kullanılmıyor da Avro kullanılıyor?'' diye konuştu.  Mahkeme heyeti, Aygün'ün savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmayı 12 Ocak Perşembe gününe erteledi.

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