CHP, Ziraat ve Halk Bankaları için Meclis KİT Komisyonu'na 'özel denetim' başvurusu yaptı

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT) Komisyonu'na Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel denetimi için başvuru yaptı.

Birgün'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla TBMM KİT Komisyonu'na yapılan başvuruda, çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan Ziraat Bankası ile küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesi, halk bankacılığının geliştirilmesi doğrultusunda kurulan Halkbank'ın kuruluş ilkelerinden saptığı belirtildi.

Başvuruda, "Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde iktidar partisinin siyasi saiklerle hareket etmesinden de kaynaklı olarak kamu bankalarının kötü yönetildiği" belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamu bankalarının kötü yönetiminden kaynaklı olarak ekonominin içinde bulunduğu darboğaz derinleşirse, bu durumdan 84 milyon birlikte ve olumsuz biçimde etkilenecektir. Sayıştay'ın KİT Komisyonu'na sunduğu raporların içerik olarak yeterli olmadığından hareketle, Sayıştay Kanunu'nca ihtisas komisyonlarına tanınan yetki çerçevesinde Sayıştaydan Ziraat Bankası ve Halkbank'ın kullandırdığı kredilerde takibe düşme oranlarındaki artışın nedenlerinin ortaya koyulması, 1 milyon liranın üzerinde olan ve takibe düşen kredilerde siyasi etkilerle hareket edilip edilmediğini açığa çıkarabilecek, kamu bankalarının kötü yönetiminin sebeplerini gözler önüne serecek bir denetim talep etmenizi önermekteyiz."