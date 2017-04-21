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BBC Türkçe

CHP, YSK kararını Danıştay'a taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararının iptali talebiyle Danıştay'a başvuruyor. Başbakan Binali Yıldırım ise "İstedikleri yere gidebilirler. Yargı yolu yok, karar kesin" dedi.

21 Nisan 2017 17:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararının iptali talebiyle Danıştay'a gidiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı yazılı açıklamada "Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'da dava açıyoruz" dedi.

Bülent Tezcan ayrıca 'dava sonuçlanana kadar halkoylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurmayı' talep edeceklerini açıkladı.

Tezcan "İster hayır ister evet demiş olsun oy kullanan 49 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

CHP'nin avukatı ve eski Konya Milletvekili Atilla Kart'un bugün Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra, TSİ 16:00'da YSK önünde açıklama yapması bekleniyor.

başvuruları reddetmişti.

Kurul'un konuyla ilgili gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP'nin yazılı açıklaması sonrası Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım ise "İstedikleri yere gidebilirler. Yargı yolu yok, karar kesin" dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da aynı yönde açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan ayrıca referandum sonucuyla ilgili olarak "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı almak" demişti.

16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine dair halk oylamasından, henüz resmi olmayan ve Anadolu Ajansı'na dayanan bilgilere göre %51,4 oy ile "Evet'" sonucu çıkmıştı.

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