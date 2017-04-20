CHP: YSK Başkanı suç işlemiştir; kararları değişmezse anayasanın meşruiyeti tartışılır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, referanduma dair itirazlar başvurularını reddeden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başkanlığını yapan Sadi Güven hakkında konuştu. "YSK Başkanı suç işlemiştir. Bugün vatandaşlarımız YSK Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu" diyen Gök, "Anayasa, YSK'nın bu kararı değişmezse yürürlükte olabilir ama meşruiyeti tartışılır" görüşünü savundu.

CNN TÜRK'te canlı yayına katılan Gök'ün açıklamasından satır başları:

Bugün Genel Merkez'de hukukçularla toplantı yapıyoruz. YSK'nın sayımdan önce almış olduğu kararı konuşacağız. Halkımız müsterih olsun, CHP nasıl anayasa değişikliği Meclis'e geldiğinde orada mücadele ettiyse bundan sonra da 'hayır' oyunu verenlerin oylarını koruyacağız.

Yurttaşın hukukunu zedeleyen konularda hem de AİHM konusunda hem hukuki hem siyasi kararlarımızı görüşerek alacağız. Cumartesi vekillerimizle toplantı yapacağız. Değerlendirip, sağlıklı kararı alacağız. Sine-i millet açıklaması yanlış anlaşıldı. Meclis'i terk edeceğiz denmedi orada. Algılamada hata olmuş. Şaibeleri ortadan kaldırmak için daha çok mücadele edeceğiz. Bu mücadele daha yeni başlıyor. Anayasa, YSK'nın bu kararı değişmezse yürürlükte olabilir ama meşruiyeti tartışılır.

Bizim binlerce sandık itirazımız var, YSK daha kesin sonucunu açıklamadı. Daha itiraz yollarımız var. Daha İlçe Seçim Kurulu'ndaki sandıkları bekliyoruz. YSK'nın reddi tam kanunsuzluk halidir.

Protesto bir haktır, vatandaşın YSK'ya öfkesi var. Demokratik protesto hakkının kullanılması demokrasiler de vardır. Yurttaşlarımız YSK'ya itiraz dilekçelerini verip, suç duyurusunda bulunuyorlar. Bunlar da normal. Dolayısıyla YSK'nın bu kararı karşısında toplumda güven kaybına neden oldular. Güven önemli bir konu. Yurttaş devlete ve YSK'ya güvenmiyor.