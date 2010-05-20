CHP yönetimine yeni isimler geliyor

T24 - Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Haluk Koç, Necla Arat, Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Alper Ünlü, Atilla Kart gibi isimler üzerinde duruyor.





CHP’nin hafta sonunda yapılacak kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, “parti içi demokratikleşme ve kolektif çalışma” vurgusunun nasıl hayata geçirileceği konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin, Gürol Ergin, Necla Arat, Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Alper Ünlü, Atilla Kart gibi isimler üzerinde özellikle durduğu bildirildi.





Şu ana kadar tek aday olmanın da verdiği rahatlıkla kurultay hazırlıkları için kendisine özel ofis tutmak yerine, TBMM’deki eski makamında çalışmaları sürdüren Kılıçdaroğlu dün TBMM’de, Genel Sekreter Sav, CHP grup başkan vekilleri Hakkı Suha Okay ve Kemal Anadol ile bir araya geldi.







'Acemilik var biraz'







Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde Baykal ile görüşüp görüşmeyeceğini soran gazetecilere, “Görüşme talebim olacak ama görüşebilir miyiz, bilmiyorum. Sayın Baykal zaten onursal genel başkanımız. Kendisi uygun görürse bununla ilgili resmi talebi kurultaya seve seve getiririm” yanıtını verdi.





Kurultay bildirisi ve yapacağı konuşma üzerinde çalıştıklarını ifade eden ve “Bu da normal, ilk deneyimim. Acemilik var biraz” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında yazılı metne bağlı kalmayacağını, irticalen konuşacağını kaydetti. Kurultayın ikinci gününde yapılacak PM seçiminde listenin hangi yöntemle hazırlanacağı da tartışılıyor. Çarşaf liste denilen ve kurultay delegelerinden en yüksek oyu alan 80 kişinin seçilebileceği yöntem, daha demokratik olarak niteleniyor. Kılıçdaroğlu’nun gönlünün de bu yöntemde olduğu belirtiliyor.







Çarşaf mı yoksa blok mu?







Ancak, PM’ye girecek isimlerin kontrolünü kaybetmek istemeyen Sav’ın “blok liste”yi tercih edeceği yorumları yapılıyor. Bu yöntem uygulanırsa, Kılıçdaroğlu ve ekibinin hazırlayacağı liste bastırılacak ve delegelere verilecek. Bu durumda da, Baykalcı ekibin listeyi delerek PM’ye girme olasılığı bulunuyor. Baykal’a yakın isimlerin, bu olasılığı gözönünde bulundurarak, çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu, ipucu vermese de geçmişte yakın mesai ilişkisi içine girdiği bazı isimler ile Sav’a yakınlığıyla öne çıkan bazı milletvekillerinin PM’ye ve oradan da MYK’ya girme şansı yüksek görülüyor. Sav, İstanbul İl Başkanı Tekin ve 29 Mart seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter adayı olan Prof. Dr. Alper Ünlü’nün dışında, kulislerde adı PM için geçen bazı isimler şunlar:





“Prof. Dr. Haluk Koç, Tekin Bingöl, Şahin Mengü, Mehmet Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu, Prof. Dr. Gürol Ergin, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, İsa Gök, Atilla Kart, Akif Ekici, Muharrem İnce, Faik Öztrak.” Grup başkan vekilleri Okay ve Anadol’un da, bugünkü görevlerini sürdürmemeleri durumunda PM’ye girmelerine kesin gözüyle bakılıyor.







Yakın koruma verildi







Bu arada Kılıçdaroğlu’na Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenliğinin sağlanması için talebi olmaksızın iki yakın koruma görevlendirdi.





