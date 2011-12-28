CHP yönetimine 'Silivri' benzetmesi!

T24 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinden alınan Zühal Samlı, "Bu tasarruf şahsım için olduğu kadar CHP kadınları, emekçileri adına da, partim adına da çok üzücüdür" dedi. Zuhal Samlı, "Bunun Silivri'de olanlarla farkı nedir?" dedi.



Samlı, görevden alınan bazı yönetim kurulu üyeleri ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Kasım 2010 tarihinde Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine atandığını, önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ise görevden alındığını söyledi.



19 Aralık'ta gerçekleştirilen MYK toplantısında kendisinin görevden alınması teklif edildiğinde, MYK üyelerinin "Zühal Samlı çok başarılı bir kadın kolları genel başkanıdır" dediğini belirten Samlı, "Aynı MYK üyeleri bir hafta sonra ne değişti de oy birliği ile görevden alınma kararının altına imza attı ve hiçbir gerekçe bildirme lüzumu da hissetmedi" diye konuştu.



Samlı, kendisi ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin tebligatın dün sabah saatlerinde makamına ulaştırıldığını, sekreterinin Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü kutlamalarına katıldığını söylemesine rağmen, tebligatın genel sekreterlik tarafından ev adresine postalandığını anlattı.



Böylesine önemli bir kararın şahsına tebliğ edilmediğini ifade eden Samlı, "Bu tasarruf şahsım için olduğu kadar, CHP kadınları, emekçileri adına da, partim adına da çok üzücüdür" ifadesini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çoğu toplantıda "CHP'li kadınların çok çalıştığını ve onlara çok güvendiğini" söylediğini anımsatan Samlı, "Şahsımı ve MYK üyelerini görevden alırken, biz o çalışan kadın grubu içinde değerlendirilmedik mi ki böyle bir tasarrufa gidildi? Mevcut tüm il, ilçe yöneticileri ve üyeleriyle gayet uyumlu bir çalışma sergileyen kadın kolları genel merkez yönetimi ve şahsımın uyumsuzluğu kimlerle ve hangi konulardadır" değerlendirmesinde bulundu.

Genel merkez yöneticilerinin "gelecek aylarda kadın kurultayına gitmek istediklerini ancak mevcut yönetimle kurultay çalışmalarını gerçekleştiremeyeceklerini" söylediklerini belirten Samlı, kendisi ve MYK üyesi arkadaşlarının kadın kurultayını en iyi şekilde yapacak kadar gerekli tecrübeye sahip olduklarını savundu.





'Kadınların haklarını bundan sonra kim savunacak'



Bugüne kadar kadın hakları ile yol arkadaşlarının haklarını en iyi şekilde savunduğunu belirten Samlı, "Ancak bazı yöneticiler birlikte çalıştıkları kadınlara hakaret etmeyi kendilerinde hak olarak görmektedirler. Bu hakaretleri kabul etmediği için kendilerini yok sayan ve bundan sonra da yok saymaya devam edecek olan kadınların haklarını, bundan sonra kim savunacaktır" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun "Kadınların haklarını mücadele ederek koruyacaklardır" dediğini ifade eden Samlı, kendisinin de bu sözden yola çıkarak, mücadele ettiğini ancak sonucun ortada olduğunu kaydetti.



Göreve geldiği ilk gün, örgüte iki konu hakkında söz verdiğini hatırlatan Samlı, bunların da demokratik tüzük ve kadın kurultayı olduğunu söyledi.



Samlı, demokratik tüzük kurultayı talebini dile getirdiğini, bundan sonra da çağdaş bir tüzük için çalışmalarının süreceğini belirtti.



"Türkiye'de özgür düşüncelerini ifade ettikleri için bugün Silivri'de olanlarla, partide özgür düşüncelerini ifade edenler arasındaki fark nedir?" diye soran Samlı, CHP'nin gerçek sahiplerinin partinin temel ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.



Samlı, bir soru üzerine kadın kolları yönetiminin kendisi ile birlikte 15 kişi olduğunu ve tamamının görevden alındığını bildirdi.



Başka bir soru üzerine de Samlı, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ile bazı il yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettiği bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.





'Kimseyle problemim yok'



"İstifasını Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in mi istediği?" yönündeki bir soru üzerine de Samlı, "15 yıldır partide görev yaptığını ve kimseyle bir probleminin olmadığı" cevabını verdi.



Samlı, başka bir soru üzerine yaptığı açıklamalarının hiç kimseyi hedef almadığını anımsattı.



Samlı, "tüzük kurultayı istediği için mi görevden alındığı" yönündeki bir soruyu da, "Ben en demokratik hakkımı ve kadın örgütlerimin uzun süredir talep ettikleri, demokratik tüzük isteğini dile getirdim. Sebebin bu olmadığını umuyorum" diye cevapladı.



Bundan sonra görevden almaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu "Bilemiyorum" şeklinde yanıtlayan Samlı, yapılacak kadın kurultayında aday olup olmayacağının sorulması üzerine ise, "Ben CHP'de her kademede görev yapmaktan onur duyan bir partiliyim. Gün geldiği zaman, partimin veya örgütümün vereceği her türlü kararı saygıyla kabul ederim. O gün bir gelsin" diye konuştu.







