CHP yönetimi, 97'nci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, partinin 97’nci Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi önüne geldi. Burada saygı duruşunun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mozoleye çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne partinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı:

“Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım,

Temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül 1923’te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97’nci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile II. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz.

Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir.

Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi’nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Ruhun şad olsun.”