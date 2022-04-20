CHP: YÖK’ün incelediği vakıf üniversiteleri için bakanlık ne yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sibel Özdemir, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) soruşturma başlattığı 9 vakıf üniversitesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adım atıp atmadığını Meclis’te sordu.

YÖK, bazı vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı ücret ve işten çıkarılma sorununun ardından harekete geçti ve ismi açıklanmayan dokuz vakıf üniversitesi hakkında soruşturma başlattı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, vakıf üniversitelerinin yasa maddesine uymayarak öğretim elemanlarının yasal hakları olan ücretlerin altında ücret ödeyen ve maaşlarına gerekli zamları yansıtmayan dokuz vakıf üniversitesiyle ilgili inceleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da bir adım atıp atmadığını sordu.

Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, YÖK'ün başlatmış olduğu bu süreci yakından takip ettiğini söyleyen Özdemir şunları kaydetti:

“YÖK’ün hızlı, etkin ve şeffaf bir inceleme yapmasını ve haksız yere görevlerine son verilen akademisyenlerin üniversitelerine dönmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Diğer yandan, YÖK bu kurumlarla ilgili şikâyetlere karşı bir inceleme başlatırken acaba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bir adım atmış mıdır? Çalışanların haklarını ödemeyen bu kurumlara karşı herhangi bir incelemesi, denetimi, soruşturması veya yaptırımı var mıdır?”