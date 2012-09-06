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Politika

CHP yerel seçim için '3 Kasım' dedi

CHP'li Muharrem İnce ile görüşen AKP'li Nurettin Canikli, CHP'nin yerel seçimler için düşündüğü tarihin 3 Kasım 2013 olduğunu açıkladı

06 Eylül 2012 16:22

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP'nin, yerel seçimlerin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılmasının daha uygun olacağını söylediğini açıkladı.
 
AKP, yerel seçimlerin öne çekilmesi için MHP ile mutabakata vardı. İktidar partisi bugün de CHP'nin kapısını çaldı.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile görüştü.

Canikli, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin, yerel seçimlerin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılmasının daha uygun olacağını söylediğini açıkladı.

Canikli, saat 15.00’te de, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile bir araya gelecek.

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