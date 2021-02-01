CHP Yalova teşkilatında kaç istifa var; farklı rakamlar açıklandı

Yeni bir parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce’nin CHP’den istifa edeceğini açıklaması ile 3 milletvekilinin partiden istifa etmesinin ardından bugün CHP Yalova İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup partili basın açıklaması düzenledi. Burada 350’den fazla üyenin e-devlet üzerinden istifa edeceğini duyuruldu. T24’ün ulaştığı CHP Yalova İl Başkanlığı ise henüz ellerine ulaşan istifa dilekçe sayısının 19 olduğunu, e-devlet üzerinden yapılan istifalar konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Yüzlerce üyeyi temsilen burada toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere çok değerli üç milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partimizden istifa ettiler. İstifa sebeplerini kamuoyuna 6 madde olarak sundular. Bizler de CHP’nin tabanı olarak genel merkezin tutumundan memnun değiliz. Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldi. Tüm bu sebeplerden ötürü Sayın Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi’ne inanan seçmenler olarak sayın İnce’nin kenti Yalova’da Memleketi Hareketi meşalesini yakmak için toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden başladığını sizler üzerinden aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Bugün bir kar topu gibi görünebiliriz ama çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.