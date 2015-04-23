Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 24 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'nin seçim bildirgesinin ciddiye alınır bir tarafı olmadığını söyleyen Işık, CHP'yi de Genç Parti'ye benzetti.

CHP'nin vaatlerinin getireceği yükü hesap edemediğini söyleyen Bakan Işık, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, sadece koltuğunu korumak için 1-2 puan daha nasıl alırız diye hiç akla mantığa uymayan tarzda, ben koltuğumu nasıl muhafaza ederimin peşinde. Ciddiye alınır tarafı yok. CHP, yakında mitinglerinde döner pilav dağıtırsa şaşırmamak lazım. Biliyorsunuz Cem Uzan kampanyasında döner pilav dağıtmıştı, bunlar da yakında döner pilav dağıtmaya başlarlar. Kendi paketlerinin maliyetini çıkarmaktan bile acizler, hangi yükü getirdiğini dahi hesap edemiyorlar. Ayağı yere basmayan afaki bir paketi ciddiye almak mümkün değil. 'Benim adım Kemal, kaynak benim' diyordu, şimdi 'hesap uzmanıyım' diyor, bir dahaki seçimde ne diyecek bilmiyorum."

"Kılıçdaroğlu dese ki 'Türkiye'de herkesi uzay aracına bindireceğim, uzay yolculuğu yaptıracağım' eminim ki bunlar gazetelerinde 'Görüyor musunuz ne kadar vizyoner lider, Türkiye için yeni bir şey söyledi' derler. Bu da artık onların güvenirliğini tartışılır hale getiriyor."