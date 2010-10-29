 CHP ‘vitrin’ yeniliyor

T24 - Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başsavcılığı’nın yazısı üzerine, yeni MYK üyelerini belirlemek üzere Parti Meclisi’ni (PM) 3 Kasım’da toplantıya çağırdı. Gözler Önder Sav’ın üzerinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başsavcılığı’nın “tüzük değişikliği yürürlüktedir” yazısı üzerine, yeni MYK üyelerini belirlemek üzere Parti Meclisi’ni (PM) 3 Kasım’da toplantıya çağırdı. Yeni MYK, bir genel sekreter ve en az 13 genel başkan yardımcısından oluşacağı için, Kılıçdaroğlu’nun halen 20 kişinin bulunduğu MYK’dan hangi isimleri yeni vitrine taşıyacağı merak konusu oldu. 10 yıldır genel sekreterlik koltuğunda oturan, ancak yeni tüzükle yetkileri büyük ölçüde azalacak Önder Sav’ın durumuyla ilgili son kararı ise Kılıçdaroğlu verecek.



Yargıtay Başsavcılığı, 10 Kasım’a kadar gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti. Harekete geçen Kılıçdaroğlu, dün Sav ve genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Bugünkü yapısıyla MYK’da Kılıçdaroğlu ve 20 kişi bulunuyor. Yeni yönetimde ise en az 13 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter olacağı için, 6 MYK üyesinin dışarıda kalması ihtimali bulunuyor. Ancak yardımcılarının sayısını belirleme yetkisi Kılıçdaroğlu’nda olduğu için, haziranda yapılacak genel seçimlere kadar MYK’daki isimlerin tamamının yeni yönetime aktarılabileceği konuşuluyor.

Parti kulislerinde en çok merak edilen konu ise, halen Sav’ın oturduğu genel sekreterlik koltuğu. Yeni tüzükle bu konumun yetkileri büyük ölçüde tırpanlanacağı için, Sav’ın da örgütlenme ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilebileceği dile getiriliyor. Ancak Sav’ın genel sekreterlikte kalabileceği, teşkilatlarla bağlantılı genel başkan yardımcısı olarak bir başka ismin de belirlenebileceği parti kulislerinde konuşuluyor.



Antika telefonu oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Müjdat Gezen Sanat Merkezi için yapılan Atatürk heykeli eski CHP?Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından açıldı. Müjdat Gezen tarafından, Baykal’a antika bir telefon hediye edildi.



Peker’den Ecevit’e 2 numaralı koltuk

CHP’de “2. adam” olarak bilinen ve bugün partide “06 CHP 02” plakasını taşıyan makam aracı tahsis edilen CHP Genel Sekreterliği’nde bugüne kadar kamuoyunun yakından tanıdığı isimler görev yaptı. Atatürk döneminde Recep Peker ve Refik Saydam gibi isimlerin ardından Kasım Gülek, 1950 - 1959 arasında 9 yıl bu koltukta oturdu ve rekor kırdı. Gülek’ten sonraki genel sekreter, partinin 3. Genel Başkanı olan ve “Karaoğlan” olarak ünlenen eski Başbakan Bülent Ecevit’ti. İsmail Rüştü Aksal ve Kemal Satır’ın ardından yeniden Genel Sekreter olan Ecevit’ten sonra Kamil Kırıkoğlu, Orhan Eyüboğlu ve Mustafa Üstündağ bu görevi yürüttü. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı olan Ertuğrul Günay, Adnan Keskin ve Tarhan Erdem’in sonrasında Eylül 2000’de Önder Sav partinin 2 numarası oldu. Sav, 10 yıllık görev süresiyle Gülek’in rekorunu da kırdı.



CHP Genel Başkanı: İnce, o açıklamayı keşke yapmasaydı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanımız katılsa bile ben ve birçok arkadaşım resepsiyona katılmayacağız” diye açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’ye hiç sitem etmediğini belirterek, “Keşke o açıklamayı yapmasaydı” dedi. 32.Gün’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’ın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Partide aksıklıklar olabilir. Çünkü genel başkanlık değişti, kurultay yapıldı, yeni arkadaşlar geldi ve yeni arkadaşların yönetimde olmaları daha çok yeni. Yani bu aksaklıklar yaşanabilir her siyasi parti de ama zamanla taşlar yerine oturur” dedi. Kılıçdaroğlu, resepsiyona katılıp katılmayacağı sorulunca da, Cumhuriyet Bayramı’nı halkla birlikte kutlamaktan yana olduğunu söyledi. Kendisinin resepsiyona katılıp katılmayacağının “ulusal bir sorun haline getirilmesinden” rahatsızlık duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Resepsiyona katılmamam boykot anlamına gelmiyor.Katılmamamla başörtüsü arasında bir bağlantı yok. Hanımefen-diye müthiş bir haksızlık yapıyoruz” diye konuştu.



