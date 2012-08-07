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CHP ve STK'ların mücadelesiyle 'İlk Kurşun Anıtı' sit alanı ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ödemiş’teki tarihi anlamı olan ‘İlk Kurşun’ tepesinin sit alını ilan edilmesi çalışmalarını başlattıklarını söyledi

07 Ağustos 2012 16:47

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli’nin İzmir Ödemiş’teki “İlk Kurşun” anıtını sit alanı ilan edilerek korunmasına yönelik sivil toplum örgütleriyle verdiği mücadeleye destek çıktı.

Bakanlık, Türeli’ye tarihi tepenin sit alanı edilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, CHP’li Türeli’ye gönderilen yanıtta, “SİT çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekildi ve “ İlk Kurşun Tepesi 2863 Sayılı Kanunun 7.maddesi kapsamında ilgili Müze Müdürlüğünce koruma altına alınmış, tescil çalışmalarına başlanılmış, tescile esas teşkil edecek belgelerin toplanmasından sonra Kurul Müdürlüğünün değerlendirilmesine sunulacaktır” denildi.

 

Manevi değeri çok yüksek

 

İlk Kurşun Tepesi’nin Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ayrı bir önemine dikkat çeken Aşkın Türeli, “İlk Kurşun Tepesi Ulusal Kurtuluş mücadelesinde ilk örgütlü halk direnişinin gerçekleştiği ve işgale hazırlanan Yunan ordusunun bozguna uğratıldığı yerdir. 1925 yılında köyün girişindeki çamlık alana İlk Kurşun Anıtı dikilmiştir. O nedenle bölgenin manevi açıdan da değeri çok yüksektir. Umarım Bakanlık bu çalışmayı sonuçlandırır ve halkın bu beklentisini gerçekleştirmiş olur. Ayrıca, Kurul Müdürlüğü’nün değerlendirmesini merakla bekliyoruz” diye konuştu.

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