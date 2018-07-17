CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik kriterlerini açıkladı.Turan'ın açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" derken; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.

CHP: Şehit ailelerine kullanılsın

Habertürk'ün haberine göre; Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

"Kaynakların şehit ailelerine kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkoç şunları söyledi:

"Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdur olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz."

MHP: TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" dedi.