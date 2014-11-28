AKP Sözcüsü Beşir Atalay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tunceli ziyaretini değerlendirdi. Atalay, "CHP ve MHP, devletin geçmiş yanlışlarını kutsayan bir tutum içindeler" dedi.

Atalay düzenlediği basın toplantısında, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Tunceli ziyareti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT’le ilgili iddiaları ve çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli’nin bugünkü Tunceli ziyaretiyle ilgili, "Esas tartışmalar Dersim kavramı üzerinde oldu. Başbakanımız 'burada söylediklerini orada da söylesin' dedi" diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Tartışma, CHP ve MHP’nin Dersim konusunda; tarihte meydana gelen olaylar nedeniyle tutumudur. Bizim tutumumuz ise belli. Biz, devletin geçmiş yanlışlarıyla hesaplaşmasını isterken, onlar bu yanlışları kutsayan bir tutum içindeler... Yerel yönetimler her türlü tedbiri aldı ve umarım ziyaret huzur içinde tamamlanır"

Kılıçdaroğlu'nun iddiası

"CHP hala MİT konusunu tartışıyor ve oraya takılı kaldı. Genel stratejileri bu zaten. Parti içinde sorunlar artınca çıkış aranır ve önlerine parti dışından dosya gelir. Rahatlatıcı çare aranır ve şu an MİT dosyasını öne çıkardılar.

Tekrar bir çağrı yapıyorum. İddia önemli ama bir cümleden, yani ‘MİT, CHP’nin içiyle ilgileniyor’ cümlesinden öte ikinci bir cümle bekliyoruz. Yani delil ve gerekçe, toplum bunu bekliyor. Böyle bir açıklama yapamıyorsanız bu büyük bir sorumsuzluktur. Hiç kimse devletin kurumlarını böyle yıpratamaz. CHP’den, MİT’le ilgili bu iddialarının altını doldurmasını bekliyoruz. Aksi durumda büyük bir aymazlık, sorumsuzluk ve ciddiyetsizlikle suçlanırlar."

Çözüm süreci

"Yol haritası üzerinde uzun süre çalışıldı. Bundan sonrası ıuygulanmasıyla ilgili...

Sanıyorum HDP heyeti hafta sonu İmralı’ya gidecek. Üye sayısında bir genişleme olacak ama ne kadar kişi olacak onu açıklama yapılmadığı için bilmiyorum...

Süreçte üçüncü göz üzerinde çalışılıyor. Karar verip açıklama yapılmasını bekleyeceğiz. Bunun daha çok akil insanlar içinde oluşması; hem bilgi sahibiler hem de Türkiye’yi temsil ediyorlar..."