CHP ve İyi Parti'nin iş birliği büyüyor

CHP ile İyi Parti arasında yerel seçimlerde 21 büyükşehirde iş birliği yapılmasına yönelik uzlaşının kapsamı yaklaşık 20 il ve pek çok ilçeyi de içine alacak şekilde genişlediği belirtildi. İki parti arasında sağlanan uzlaşının genel başkanlarının onayının ardından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

CHP ile İyi Parti arasında büyükşehirlerin ardından, il ve ilçelere yönelik iş birliği görüşmelerinde sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun dün İyi Parti temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, 21 büyükşehir belediyesinin dışında il ve ilçe belediyelerine ilişkin de uzlaşı sağlandığı belirtildi.

İl belediyelerine bağlı ilçelerde iş birliği koşullarına göre yerelde görüşmelerin yapılması benimsenirken uzlaşı sağlanan 21 büyükşehir belediyesine bağlı metropol ilçelerde ise varılan uzlaşmanın hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in onaylamasının ardından kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

İyi Parti CHP’nin elindeki mevcut 8 il belediyesi olan Burdur, Sinop, Giresun, Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Çanakkale ve Yalova’da aday çıkarmayacak ve CHP’yi destekleyecek. İyi Parti ayrıca Bolu, Sivas ve Kırşehir’de de CHP’yi destekleyecek. CHP ise Isparta, Düzce, Nevşehir, Osmaniye ve Kırıkkale’de ise aday çıkarmayıp İyi Parti’nin adayını destekleyecek. İki parti arasında özellikle ilçeler konusunda da bir uzlaşı sağlandığı ifade ediliyor. Söz konusu illerin dışında Afyon, Amasya, Yozgat ve Çorum’da da işbirliği olabileceği belirtiliyor.

Açıklama 4 Ocak’ta

CHP ile İyi Parti arasında uzlaşı sağlanan il belediyelerinin 4 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında açıklanabileceği konuşuluyor. İzmir Büyükşehir adayının ise bir sonraki PM’de açıklanacağı ifade edilirken CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun inisiyatif alması durumunda İzmir adayının da yarın kamuoyuna ilan edilebileceği dile getiriliyor.