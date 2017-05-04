CHP ve HDP’den HSK kararı: Alt komisyona üye verilmeyecek

CHP ve HDP, Hâkimler ve Savcılar Kurulu için TBMM'de kurulacak alt komisyonlara üye vermeme kararı aldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Meclis'in seçeceği HSK üyelerini belirlemek için kurulacak komisyona CHP ve HDP üye vermeyecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından seçilecek HSK üyelerini belirlemek için toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 7 üyelik için Meclis'e 83 kişinin başvurduğunu belirtti.

Tezcan'dan açıklama

CHP'nin anayasa komisyonu üyesi Bülent Tezcan, Meclis'in seçeceği HSK üyeliğine aday belirlemek için bir alt komisyon kurma çalışması olduğunu kaydederek, bu komisyona CHP'nin üye vermeyeceğini açıkladı. Tezcan şöyle konuştu:

"Karma komisyon işi aday adaylarının içinden adayların tespit edilerek genel kurul a gönderilmesidir. Ama belli noktalara işaret etmeyi zorunluluk veya görev olarak görüyoruz. Süreci daha başından itibaren sakat bir biçimde inşa etmeye dönük girişimler tıpkı mühürsüz seçimin yarattığı gayri meşru ortam gibi bundan sonraki süreçte yargıda da esaslı bir meşruiyet tartışmasını başlatacaktır. Biz bu meşruiyet sorununun bir parçası olmayacağız. Bu yapılanmalara katkı veren pozisyonda olmayacağız. Belki bu çalışmalarda aday seçim sürecinin belirlenmesine ilişkin bazı çalışmalar yapılacak. Sayın başkanın bizimle gayri resmi görüşmelerinde söylediği bir alt komisyonun ön çalışmaları yaparak komisyona getirilmesine ilişkin bir eğilim var. Şunu vurgulamayı zorunlu hissediyoruz. Mühürsüz seçimle oluşturulan gayri resmi bir yapı üzerinden gayri resmi bir yargı düzeni yaratma girişimlerine başlarken oluşturulacak bu komisyona katılarak herhangi bir katkı vereceğimizi düşünmüyoruz. Bu nedenle bu komisyona CHP olarak üye vermeyeceğiz. Yapının başından sakat kurulan bir süreçle başlarken aşağıda yanlış bir temele çakıl taşlarının nasıl dizileceğine ilişkin bizden alabileceğiniz bir katkı yoktur" diye konuştu.

Sancar'dan açıklama

HDP'li Mithat Sancar da ana komisyonda çalışmalara katılacaklarını ancak HSK adaylarının belirleneceği bir alt komisyon kurulması halinde üye vermeyeceklerini söyledi.