CHP ve HDP'ye mermili ölüm tehdidine ev hapsi kararı

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen Mehmet Emin Göç, “zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Benim sicilim temizdir" dedi

Hakimlikteki sorgusunda paylaşımı kabul eden Mehmet Emin Göç, şu ifadeleri kullandı:

Darbe söyleminde bulundular.

Ben de o anki sinir ile böyle bir resim paylaştım.

Yapabileceğimden falan değil.

Sadece sinirlendiğim için ve tepki olsun diye paylaştım.

Benim sicilim temizdir. Silahım falan yoktur.

Ev hapsi kararı

Hakimlik, şüpheli Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.