T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP ve HDP'ye mermili ölüm tehdidine ev hapsi kararı

AKP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verildi

04 Mayıs 2020 21:00

Sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğraf paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP'nin resmi hesabını etiketleyen ve gözaltına alınarak, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen AKP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verildi.

Sosyal medya hesabında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has karadenizliyim bi dolu var gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun reise birşey olur yada darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” ifadelerini kullanmıştı.
 

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen Mehmet Emin Göç, “zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Benim sicilim temizdir" dedi

Hakimlikteki sorgusunda paylaşımı kabul eden Mehmet Emin Göç, şu ifadeleri kullandı:

Darbe söyleminde bulundular.

Ben de o anki sinir ile böyle bir resim paylaştım.

Yapabileceğimden falan değil.

Sadece sinirlendiğim için ve tepki olsun diye paylaştım.

Benim sicilim temizdir. Silahım falan yoktur.

Ev hapsi kararı

Hakimlik, şüpheli Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ETİKETLER

Mehmet Emin Göçmermiev hapsikemal kılıçdaroğlucanan kaftancıoğluözgür özelhdp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24