CHP ve HDP, iç tüzük görüşmelerine katılacak mı?

TBMM iç tüzük değişikliği AKP ve MHP’nin 17 madde sağladıkları uzlaşma bundan sonra izlenecek yol haritasını da şekillendirdi. TBMM Başkanlığı'na bu hafta sunulması beklenen iç tüzük düzenlemesi Anayasa Komisyonu’nda 11 Temmuz tarihinde görüşülmesi bekleniyor. CHP ve HDP’nin komisyon aşaması ile Genel Kurul müzakerelerine katılıp katılmayacağı merak konusu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan T24’e, AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştıkları metni henüz görmediklerini, metni gördükten sonra tutum alacaklarını söyledi.

Alınan bilgiye göre, HDP Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılacak. HDP, çalışmalara göre devam edip etmeme kararı verecek.

"Milletvekilinin söz hakkını kısıtlayacak uygulamalara destek vermeyiz"

Bülent Tezcan’ın T24’e değerlendirmesi şöyle:

Henüz elimizde bir metin yok metni görelim tutum alacağız. Bizim temel prensibimiz şu Parlamentoda milletvekilinin söz hakkını görev yapmasını kısıtlayacak uygulamalara destek vermeyiz, karşı çıkarız. Sadece muhalefetin sesini kısmaya dönük değil çünkü kamuoyunu yansıyan şekliyle gördüğümüz kadarıyla bu milletvekilinin sesini kısmaya yönelik bu.

“AKP ile MHP’nin daha önce getirdikleri anayasa uzlaşması tek adam rejimi çıkardı”

İktidar muhalefet meselesi değil, çünkü soru önergeleriyle, konuşma süreleriyle, yoklamalarla ortalıkta dolaşan değişiklik düşüncelerinin tamamı parlamentonun etkin çalışması ve hükümeti denetlemesi hem yasama faaliyeti ve tüm hükümeti denetlemesiyle ilgili çalışmalar bunları ortadan kaldıracak milletvekili yetkisini daraltacak çalışmalara destek vermeyiz. Ama milletvekilinin etkin denetim yapacağı parlamentonun etkili kılınacağı bir çalışmaysa ona destek veririz bunun dışında kalmayız Ama böyle bir umudumuz yok neden yok onu söyleyeyim AKP ile MHP’nin daha önce getirdikleri anayasa uzlaşması tek adam rejimi çıkardı. Bu uzlaşmada da tek adam rejiminin parlamentoyu etkisiz kılmak üzere kurgulanmış yapı taşlarını oluşturmaya dönük olabilir öyle olursa bizden destek bulamaz.

Kanun teklifi gibi görüşülecek

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Anayasa Komisyonu'nda 11 Temmuz'da başlaması beklenen görüşmelerin tamamlaması halinde rota Genel Kurul'a çevrilecek. İç tüzük değişikliği yürütmenin bir işlemi olmadığı ve AKP'nin teklifi olduğu için görüşmeler kanun teklifi olarak yapılacak. Genel Kurul'da hükümet sıraları boş kalırken komisyon sıralarına Anayasa Komisyonu oturacak. Bir Meclis Başkanvekilinin de komisyon sırasına oturabileceği belirtiliyor. Bir kanun teklifi görüşmeleri nasıl yapılıyorsa iç tüzük de öyle görüşülecek.

CHP ve HDP Genel Kurul'a girerse?

İç tüzük düzenlemesinin madde madde görüşülmesi bekleniyor. Her madde üzerinde önerge verilebilecek. CHP ve HDP'nin Genel Kurul’a girmesi durumunda verecekleri önergelerle bir maddenin görüşülmesi ve oylamasının bir saati bulacağı da söyleniyor.

Cumhurbaşkanı'na gitmeyecek

İç tüzük yürütmeyle ilgili bir işlem olmadığı için Cumhurbaşkanlığına gönderilmeyecek: "İç tüzük değişikliği Cumhurbaşkanı'nın yayımına bağlı olmaksızın Meclis tarafından karar başlığı adı altında yayımlanacak. Resmi gazete de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek."

Anayasa Mahkemesi yolu açık

İç tüzük değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürülebiliyor. 1990'larda böyle bir başvuru yapıldığı belirtiliyor.