CHP ve HDP: 7 Haziran’a göre ihlal şikayetleri arttı

CHP ve HDP’nin İstanbul seçim koordinasyon merkezlerinden alınan bilgilere göre, seçime katılım genel olarak yüksek, ancak seçim ihlallerine dair şikayetler, 7 Haziran’a göre arttı.

CHP Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada "Seçime katılım genel olarak yüksek. Özellikle polislerin mükerrer oy kullanması plakasız araç ve sandık başkanlarının seçim bitmeden tutanak imzalatması çokça yaşandı. İzmir’den çok sayıda plakasız araç şikayeti geldi" denildi.

HDP Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "7 Haziran'la bu seçimi kıyaslayacak olursak, bize iletilen şikayetler inanılmaz arttı. İstanbul'un hemen her yerinde sandık tutanakları sabahtan imzalatılmış. Sandık tutanaklarının önceden imzalatılması, AKP'nin seçim sonuçlarını beğenmemesi halinde iptal ettirmek için kullanabileceği bir koz. En çok sorun Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yaşandı" ifadelerine yer verildi.