CHP ve DSP’den 11. dalgaya yakın takip

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, "Anlaşılıyor ki sıra medya ve sendikalara geldi. AKP bütün muhalefeti susturmak istiyor." dedi. Ulusalcı çizginin tamamen tasfiye edilmek istendiğini savunan Özyürek, Türk Metal Sendikası Başkanı Özbek'in okuldan arkadaşı olduğunu ve ulusalcı bir duruşa sahip olduğunu söyledi.Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise Türkiye'de rejimle bir mücadele olduğunu ve AKP'nin Türkiye'yi İran yapmak istediğini iddia etti.Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilen DSP'den ise gözaltına alınan isimlerle ilgili olarak "Teşekkür ettiler. Şu anda bir ihtiyaçları olmadığını açıkladılar." dedi.Avrasya TV'nin önünde konuşan CHP'li Bayram Meral ise şunları söyledi: Biz 12 Eylül'e karşı mücadele ettik. Çünkü 12 Eylül sendikaların haklarını büyük bir ölçüde elinden aldı. Bugünkü hareket sivil bir baskıdır. Halkın sorunlarını dile getiren, çalışanların, ülkenin sıkıntılarını ortaya koyan ART Kanalı'nı baskı altına almak, susturmaya çalışmak hiçbir zaman özgürlükten bahsetme hakkına sahip değildir. Elbette basın araştıracak, duyduklarını dile getirecek, gerçekleri gösterecek. Bugünkü baskının bir kanal üstünde olması düşündürücüdür. Bu ortamı yaratanlar, Türk Metal üzerinede baskı kurmaya çalışanlar bu düşüncelerinden vazgeçmelidir.Türk adaleti vardır. Türkiye'de bir ilim ordusu başında bulunan insanların nasıl arabaya bindirildiklerini sonra da nasıl serbest bırakıldığınız izliyoruz. Bunlar yapılmamalıdır. Herkes düşüncelerini açıkça ortaya koymalıdır. Terk Metal Sendikası Başkanı demokratik parlamenter sisteme inanan, açık sözlü dürüst bir insandır. Vurguna talana karşı duran bir insandır. Hiç unutmayın meydanlarda bir sözümüz vardı "Susma sustukça sıra sana da gelecek." Susmayın arkadaşlarım, bir gün sıra size de gelecek."CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "İktidarın yanlışları karşısında sesli düşünen, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşan ne kadar düşünür, gazeteci, bilim adamı var ise onlar gözaltına alınmaktadırlar" dedi.Dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yüksek yargı organlarının başkanlarını, başbakan ve TBMM Başkanı'nı bir yemekte bir araya getirdiğini anımsatan Ateş, bu buluşmanın yargı bağımsızlığına gölge düşürecek bir görüntü olduğunu kaydetti.Bu yemeğin ertesinde Türkiye'nin en saygın sendikalarından birinin, saygın bir yayın kuruluşunun "baskına" uğradığını ifade eden Yılmaz Ateş, "Her sabah ayrı bir Türkiye'de uyanıyoruz. Uyandığımız Türkiye'de her geçen gün anti demokratik bir Türkiye olarak gözlerimizi açıyoruz" dedi.Türk Metal Sendikası Başkanı Özbek'in evinin önünde konuşan, Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu da içerde aramaların devam ettiğini, içeri kimsenin alınmadığını söyledi. Özbek'in ailesi ve avukatlarıyla şu anda evinde olduğunu söyleyen Kumlu, gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladı.Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in oğlu Haydar Özbek, babasıyla ilgili gözaltına alınma talimatı bulunduğunu bildirdi.Haydar Özbek, arama yapılan babasının Beysukent'teki evinin önüne çıkarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olanların "ABD'nin direktifleri" sonucu gerçekleştiğini iddia eden Haydar Özbek, evdeki aramaya sabah saat 05.00'te başlandığını söyledi.Evde olan babasının yanında avukatlarının da bulunduğunu anlatan Haydar Özbek, evdeki her şeyin arandığını dile getirdi. Haydar Özbek, "Ergenekon savcısı zatın talimatıyla geldiler. Gözaltına alma talimatı da var. Türkiye'de Türk olmanın suç olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yakında Nejat Uygur'u da tutuklarlarsa şaşırmayın" dedi. Haydar Özbek, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.