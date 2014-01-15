CHP ve BDP’ye göre, Anayasa değişikliği nasıl olmalı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Anayasa Komisyonu üyeleri CHP’li Rıza Türmen ve BDP’li Bengi Yıldız’a göre, HSYK değişikliğinin asıl amacı, yargı ve yargıçların bağımsızlığı olmalı. Türmen ve Yılıdz, 25 ay çalışan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda önemli ölçüde mutabakat sağlanan HSYK maddesi üzerinden yol alınabileceğini düşünüyor. CHP’li Rıza Türmen’e göre, Adalet Bakanı, HSYK başkanı olmamalı, toplantılara katılsa da oy hakkı verilmemeli. BDP’li Bengi Yıldız da HSYK yapısından kurtulma fırsatı olduğunu ve kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi.

Yıldız: Mevcut Anayasa ve HSYK’dan kurtulma şansı

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız’a göre, Uzlaşma Komisyonu’ndaki metin değerlendirilmeli. Çünkü bu metin, dönemlere ve olaylara göre hazırlanan bir metin değil. 25 aylık bir çalışmanın ürünü. Adalet Bakanı’nın sembolik bir görevi olmalı. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği’nin ve evrensel kriterlere uygun bir öneri. Meclis’in seçeceği adaylarda üçte iki çoğunluk aranmalı. Mesele yargı bağımsızlığı. Yoksa HSYK’nin bu yapısının ve mevcut Anayasa’nın korunması değil bu iki durumdan da kurtulma şansı.

Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyesi Bengi Yıldız, T24’e, “Amaç üzüm yemekse, Anayasa değişikliği olur” dedi. AKP ve hükümet kanadını Anayasa değişikliği konusunda faydacı bir yaklaşım içinde gördüklerini anlatan Yıldız, CHP’nin tutumunu merak ettiklerini söyledi.

“HSYK yapısından kurtulma fırsatımız olmuş” diyen Yıldız, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir düzenleme yapılabileceğine dikkat çekiyor.

Türmen: Adalet Bakanı’nın oy hakkı olmamalı

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, T24’e, HSYK ile gelişmelerin 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla başladığını söyledi. Soruşturma devam ederken, hükümetin adli kolluk yönetmeliğini değiştirme girişiminin Danıştay’dan döndüğünü anlatan Türmen, bunun üzerine HSYK’nın yapısının değiştirilmek üzere adım atıldığına dikkat çekti. HSYK’nın kanunla düzenlenecek yapısında bütün yetkilerin Adalet Bakanı’nda toplandığını vurgulayan Türmen, tüm bu gelişmelerin hem içeride hem de dışarıda yankısının büyük olduğunu aktardı. AKP’nin halen Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri süren kanun teklifinin ‘başlarına bela açacağını’ anladığını belirten Türmen, “ Hukuk devletini ortadan kaldırma notasından dışarıdan büyük tepkiler görülüyor” dedi.