CHP ve BDP seçmenleri ittifaka karşı

T24 - 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması öngörülen milletvekili genel seçimlerine 7 ay kala Türkiye'nin yeni siyasi gündemi, olası seçim ittifakları oldu.

Peki seçmenler, partilerinin ittifak yapmasını istiyor mu, seçimlerden daha güçlü çıkılması için oy verdikler partinin hangi parti ile ittifak yapılmasından memnun olur, ittifak yapılması karşısında oy tercihleri değişir mi?

İşte ANYD-AR tarafından yapılan anketin sonuçları



CHP-BDP seçmeni ittifaka karşı

BDP'nin CHP ile ittifak yapılması teklifine, araştırmamızın sonucuna göre iki partinin de tabanı büyük oranda karşı çıkıyor. BDP seçmeninin yüzde 55,2'si böyle bir oluşuma sıcak bakmazken, yüzde 46,3'ü seçimlere CHP ittifakı ile girilmesinde oy tercihlerinin değişeceğini belirtiyor. CHP seçmenin yüzde 51,5'i de BDP ile ittifak yapmanın söz konusu olduğunda oy tercihlerinin değişeceği görüşünde.



BDP seçmeninin ittifak tercihleri

CHP ile ittifaka büyük oranda sıcak bakmayan BDP seçmenin yüzde 61,4'ü eğer bir ittifak olacaksa bunun Doğu ve Güneydoğu'dan en yüksek oyu alan AKP ile yapılmasından yana. BDP seçmeninin yüzde 21,4'ü CHP, 1,4'ü ise yeni kurulan HAS Parti ile ittifak yapılmasını istiyor. BDP'lilerin yüzde 10,3'ü de herhangi bir partiyle ittifak yapılmamasını belirtiyor.



MHP seçmeninin ittifak tercihleri

Yüzde 58,9'luk bir oranla ittifaka karşı olan MHP'lilerin yüzde 20,8'i, tabanı partileriyle ittifak yapılmasına çok düşük bir oranda destek veren Ak Parti’yle ortaklığa sıcak bakıyor. Milliyetçi seçmenlerin yüzde 14,7'ü çizgi olarak kendisine en yakın parti olan BBP ile ittifak isterken, CHP'yle ittifaktan yana olanlar yüzde 3,5’lerde.



CHP seçmeninin ittifak tercihleri

Yüzde 47,3'ü ittifak yapılmasını istemeyen CHP seçmeninin yüzde 16,3'ü Sosyal Demokratların alternatif lideri Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile iş birliği yapılmasını, yüzde 10,2'si Demokratik Sol Parti (DSP), yüzde 9,2'si BDP, yüzde 7,9'u ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak yapılması görüşünde. CHP'lilerin yüzde 1,3'ü de Ak Parti'yle ittifak yapılmasına sıcak bakıyor.



AKP seçmenini ittifak tercihleri

İktidar partisi AKP seçmeninin yüzde 56,1'i hiçbir parti ile ittifak yapılmasını istemezken, en yüksek oranda ittifak yapılmasını istedikleri parti olarak da yüzde 21,6'yla Numan Kurtulmuş'un kurduğu Halkın Sesi Partisi olarak (Has Parti) görünüyor. BDP'yle yüzde 7,4, Mustafa Sarıgül'le yüzde 7,1 oranında işbirliği yapılmasını isteyen AKP seçmeninin yüzde 1,9'u ise "Saadet Partisi ile ittifak yapılsın" görüşünde. Ak Partililerin yüzde 1,3'ü BBP, yüzde 0,7'si MHP'yle ittifak istiyor.



Yeni bir siyasi oluşum

Seçimler öncesinde siyasi parti ittifaklarının yanı sıra yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olup olmaması da gündemde. Anketimize katılan deneklerin yüzde 52,5'i yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu belirtirken, yüzde 31,3 aksi yönde düşünüyor.



Seçmen verdiği oydan pişman mı?

Seçmen, 22 Temmuz 2007 tarihli milletvekili genel seçimi ve 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerindeki siyasi parti tercihlerinden pişmanlık duyuyor mu? AKP, CHP, MHP ve Bağımsız olarak seçimlere giren BDP seçmenine yönelttiğimiz bu sorudan çıkan sonuçlardan, vatandaşların büyük bir bölümünün kullandığı oydan pişmanlık duymadığı görülüyor. AKP seçmeninin yüzde 76,9'u, CHP'lilerin yüzde 63,8'i, MHP'lilerin yüzde 49,4'ü ve BDP'lilerin yüzde 66,2'si doğru tercih yaptıklarını düşünüyor. Seçmeni en fazla oranda pişmanlık duyan parti ise 25,2'yle MHP, onu yüzde 20,6 ile BDP'liler izliyor. CHP seçmeninin yüzde 17,3'ü, Ak Partililerin de yüzde 12,8'i "pişmanım" diyor. "Kısmen" de olsa pişman duyan seçmenler sıralamasında MHP yüzde 25,4'le ön plana çıkarken, MHP'yi yüzde 18,9'la CHP seçmeni izliyor. Bu kategoride Ak Parti seçmenin yüzde 10,2'si, BDP'lilerin yüzde 13,2'si tercihinden dolayı "kısmen pişman" olduğu görüşünde.



Bu pazar seçim olsa

Bu Pazar günü seçim olması durumunda aslında partilerin sıralaması değişmiyor. Ancak referandum öncesi ve sonrasındaki tabloya baktığımızda değişikliklerin iktidar partisinin lehine dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Referandumdan önce yaptığımız araştırmada iktidar partisi AKP’nin yüzde 41,9’dan 46,4’e ilerlemesi ve 4,5’lik bir puan kazanarak birinci parti konumunu sürdürmeye devam ettirdiğini görmekteyiz. 22 Temmuz Milletvekili genel seçimlerinde aldığı oy oranını tekrar yakalayan AKP üçüncü dönem için de tek başına iktidar olmasını bugünkü sonuçlar ile garantilemiş görünüyor.

Ana muhalefet partisi CHP’nin içinde yaşanan kriz ve gelişmeler, partinin oy oranını kısmen de olsa düşürmüş görünüyor. Geçtiğimiz ay yüzde 25,8 olan oy oranı bugün itibarı ile yüzde 24,7’ye gerileyerek ikinci parti konumunu sürdürmeye devam ettirmektedir.

Diğer Muhalefet partisi MHP’nin günden güne erime gösterdiğini ve baraj sınırına kadar geldiğini görüyoruz. Referandum sürecinde en çok yara alan parti olan MHP’nin bugünkü oy oranı yüzde 10,2 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son günlerde ittifak söylemleri ile kamuoyunun gündeminde olan bir diğer parti BDP’nin yüzde 5,9’luk oy oranı ile herhangi bir değişikliğinin olmadığını görmekteyiz.

SP’den ayrılarak kendine yeni bir parti kuran Numan Kurtulmuş’un Has Parti’si ilk anketimizde girişi yüzde 2,9’luk oy oranı ile gerçekleştirmiştir. Necmettin Erbakan’ın liderliğini üstlendiği SP’de ise oylar erimiş görünüyor. Belki de tarihinde ilk defa yüzde 2’nin altına inerek yüzde 1,4’lük oy oran ile karşımıza çıkmaktadır.