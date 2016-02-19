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Politika

CHP 'ulusal yas' ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

Teklif, CHP İstanbul Milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu

19 Şubat 2016 19:39

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan edilmesi önerisiyle Meclis'e kanun teklifi verdi.

CHP’li Mahmut Tanal, Ankara’daki Devlet Mahallesi Askeri Lojman Bölgesi’nde, askeri servis araçlarının bulunduğu noktada meydana gelen asker, polis ve sivil 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından TBMM Başkanlığı’na ‘Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi’ sundu.

Tanal, kanun teklifinin genel gerekçesi içinde şu açıklamayı yaptı; “Ankara’da askeri lojmanların olduğu bölgede TSK personelini taşıyan servis araçlarının trafik ışıklarında bekledikleri anda servis araçları bombalı terör saldırısına uğramış ve saldırı düzenlenmesi sonucunda 28 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Yurttaşlarımızın maruz kaldığı ve Tüm Türkiye’yi derin bir kedere boğan bu acı olayın yaralarını sarmak için toplumda ‘Ulusal Yas’ beklentisi mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması ile beraber insanlık dışı hareket eden tüm terör örgütlerine karşı birlik içinde mesaj vermek öncelik haline gelmiştir. Teklif ile 17.02.2016 tarihinde Ankara İli Devlet Mahallesi Askeri Lojman Bölgesi’nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ‘Üç’ gün süre ile ‘Ulusal Yas’ ilan edilmesi amaçlanmaktadır.”

Kanun teklifinin madde gerekçeleri şöyle:

MADDE 1- 17.02.2016 tarihinde Ankara ilinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımız anısına ‘Ulusal Yas Günü’ ilan edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2 – Yürürlük Maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

‘Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi’ ise şöyle:

MADDE 1- 17.02.2016 tarihinde Ankara ilinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımız için üç gün süreyle ulusal yas ilan edilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

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