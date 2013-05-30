CHP üçüncü köprü için ‘Barış’ adını önerdi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İstanbul 3. Boğaz Köprüsü’nün Adının ‘Barış Köprüsü’ olması için kanun teklifi verdi. Teklif de, “İstanbul’a yapılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının, Barış Köprüsü olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır” dendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını açıklamasından sonra özellikle sosyal medyada tarihe Alevilerle çıkardığı fermanlarla geçen Yavuz Sultan Selim ilgili tepkiler sürüyor. CHP’nin kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

Hükümet DPT’yi devreden çıkardı

Dünyanın en büyük ve en önemli metropollerinden biri olan İstanbul ve tüm Türkiye, Boğaza yapılması planlanan üçüncü köprüyü her yönüyle tartışmaktadır. İhale süreci büyük sıkıntılarla geçen köprünün, İstanbul’un trafiğini rahatlatmak işlevini gerçekleştirmeyeceği üzerine uzmanlarca çeşitli uyarılar yapılmıştır. Ayrıca; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), köprünün güzergâhına itiraz etmiş, trafik hesaplarını doğru bulmamış ve bu nedenlerle köprüye rezerv koymuştu ki Hükümet DPT’yi devreden çıkaracak yasal düzenlemeye imza atana kadar.

Yavuz, Osmanlı padişahları içerisinde en tartışmalılarının başında gelmektedir. Özellikle Anadolu’da yaşayan Alevilerin hatıralarında baskıyı ve ölümü hatırlatan padişahın isminin köprüye verilmesi, özellikle ülkemizin hassas zamanları olan bugünlerde doğru olmayacaktır.

Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana olabilirdi

Birleştirme görevi olan köprüye, bu kadar tartışmalı bir kişinin isminin verilmesi yerine, barış, sevgi, hoşgörüyü çağrıştıran ve tarihimize mal olmuş kişilerin ismi düşünülebilirdi. Örneğin; Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi tarihimizde barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü çağrıştıran isimler bu anlamda tercih edilebilirdi.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca Alevi ve Türkmen’i incitecek bir ismin, oldubittiyle tercih edilmesi yerine, İstanbul’a yapımına başlanan 3. Boğaz Köprüsü’ne “Barış Köprüsü” ismi verilmesinin verilmesi amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır.