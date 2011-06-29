CHP tutuklu vekiller için kanun teklifi vermekten vazgeçti

T24- CHP, tutuklu vekiller konusunda kanun teklifi vermekten vazgeçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı "Arkadaşlarımız yemin edene kadar yemin etmeyeceğiz" açıklamasıyla çıkan TBMM'deki yemin krizinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar sonra biz söyleyelim" adımını atmıştı.

Başbakan'ın "Tekliflerini görelim" sözlerini, Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın tahliye edilmemesinin yasal dayanağı olarak gösterilen "Tutuklama nedenleri"ni içeren CMK'nin 100 ve 102'nci maddelerinde değişiklik öngören bir yasa teklifi vermesi için çalışmalara başlanılması talimatı izledi.

Partinin yemin eden tek ismi Oktay Ekşi'nin imzasını taşıyacak kanun teklifi üzerine Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi koordinasyonunda çalışan CHP kurmayları "Teklif vermekten vazgeçme" kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun, bugün AK Partili Cemil Çiçek ve Haluk İpek'le "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle yapacağı görüşmede önlerine koyacağı tekliften vazgeçilmesine neden olarak, CHP kulislerine, "AK Parti'nin değerlendirmesini ve olası önerisini görelim. AK Parti tarafından kabul edilmeme ihtimali bulunan bir yasa teklifi vererek en önemli hamlemizi harcamayalım" gerekçesi yansıdı.

Bir diğer iddiaya göre ise, Bakan Hayati Yazıcı'nın bugün bir gazeteye yansıyan, "CMK'nin 100'üncü maddesi değişirse PKK'lı Murat Karayılan da Meclis'e girebilir" sözlerinin ardından CHP'liler çalışmalarını frenledi.

Bugün açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum; "Hükümet teklif getirsin, getirmezlerse biz veririz", CHP'li Altan Tanrıkulu ise; "Tutuklu vekiller konusunda bir yasa teklifi çalışmamız yok" dedi.